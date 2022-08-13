Стекольная компания Riedel может остановить выпуск продукции из-за газового кризиса
Австрийский производитель стекольной продукции Riedel может остановить производство из-за газового кризиса в Европе, сообщает Bloomberg. Старинные печи, в которых производитель плавит стекло, могут выйти из строя, если придется приостановить выпуск продукции из-за нехватки энергоресурсов.
«Я иду вперед, надеясь, что мы не «Титаник», — сказал Ридель в интервью агентству. Он добавил, что энергетический кризис делает «все неопределенным и бизнесмены очень нервничают».
Предприниматель отметил, что на данный момент нет ни одного поставщика энергии, который согласился бы заключить с компанией контракт на три года или даже на 12 месяцев, поэтому производитель вынужден «покупать энергию день за днем».
Компания Riedel основана в 1756 г. в Богемии. Один из представителей семейства Риделей, Йозеф Ридель, считается изобретателем уранового стекла. Сейчас компания Riedel наиболее известна благодаря производству бокалов и декантеров.
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