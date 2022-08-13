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Стекольная компания Riedel может остановить выпуск продукции из-за газового кризиса

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Австрийский производитель стекольной продукции Riedel может остановить производство из-за газового кризиса в Европе, сообщает Bloomberg. Старинные печи, в которых производитель плавит стекло, могут выйти из строя, если придется приостановить выпуск продукции из-за нехватки энергоресурсов.

«Я иду вперед, надеясь, что мы не «Титаник», — сказал Ридель в интервью агентству. Он добавил, что энергетический кризис делает «все неопределенным и бизнесмены очень нервничают».

Предприниматель отметил, что на данный момент нет ни одного поставщика энергии, который согласился бы заключить с компанией контракт на три года или даже на 12 месяцев, поэтому производитель вынужден «покупать энергию день за днем».

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Компания Riedel основана в 1756 г. в Богемии. Один из представителей семейства Риделей, Йозеф Ридель, считается изобретателем уранового стекла. Сейчас компания Riedel наиболее известна благодаря производству бокалов и декантеров.

Ранее чешские СМИ сообщали, что карандаши производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за того, что компания больше не может закупать древесину напрямую у РФ.

28 июля Еврокомиссия обнародовала окончательную редакцию плана «Экономьте газ для безопасной зимы». За два дня до этого члены ЕС согласовали политическое решение о сокращении потребления газа, приняли его почти единогласно, против была только Венгрия. План призывает страны с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. сократить потребление газа на 15%. За точку отсчета взято среднее потребление в те же месяцы в течение последних пяти лет. А 5 августа Совет ЕС сообщил о принятии этого постановления всеми членами сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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