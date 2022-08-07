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Чешские карандаши Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против РФ

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Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за санкций против России, сообщает Seznam Zpravy. Компания больше не может закупать древесину напрямую у РФ.

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который покупает сырье у России, и везем через океан», – объяснил изданию владелец компании Властислав Бржиза. Он отказался давать какие-либо прогнозы, так как неизвестно, как рост цен повлияет на покупателей.

Но, как отмечает Властислав Бржиза, несмотря на проблемы с Россией, где у компании было производство и магазины, холдинг Koh-i-Noor переживет резкий рост цен на сырье и нынешний кризис. По его словам, ситуация будет хуже для малого бизнеса.

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Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России 8 апреля. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали все основные категории товаров, которые поставлялись на экспорт, в том числе древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме того, страны ЕС ввели запрет на вывоз в Россию отдельных видов лесной продукции, включая пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, бумагу и картон, а также продукцию машино- и станкостроения для лесной промышленности.

После того как антироссийские санкции вызвали серьезные перебои в цепочках грузопотоков из России в Европу и обратно, российские перевозчики столкнулись с необходимостью искать новые пути доставки. Сейчас наши суда отрезаны от крупнейших портовых хабов ЕС (Роттердам, Гамбург, Антверпен), международные контейнерные линии отказываются заходить в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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