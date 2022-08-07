Чешские карандаши Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против РФ

Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России 8 апреля. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за военной операции на Украине. Под ограничения попали все основные категории товаров, которые поставлялись на экспорт, в том числе древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. Кроме того, страны ЕС ввели запрет на вывоз в Россию отдельных видов лесной продукции, включая пиломатериалы, древесные плиты, фанеру, бумагу и картон, а также продукцию машино- и станкостроения для лесной промышленности.