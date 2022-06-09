Экспорт пиломатериалов в недружественные страны в апреле – мае снизился на треть

Экспорт пиломатериалов (доски, брус и т. д.) из России в недружественные страны в апреле – мае 2022 г. снизился на 35% по сравнению с показателями того же периода 2021 г. до 1,09 млн куб. м. Об этом говорится в материалах «Рослесинфорга» (оператор Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса), с которыми ознакомились «Ведомости».