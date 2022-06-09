Экспорт пиломатериалов в недружественные страны в апреле – мае снизился на треть

Экспорт пиломатериалов в недружественные страны в апреле – мае снизился на третьПо итогам года сектор может показать снижение до 10% из-за санкций, считают эксперты
Экспорт пиломатериалов (доски, брус и т. д.) из России в недружественные страны в апреле – мае 2022 г. снизился на 35% по сравнению с показателями того же периода 2021 г. до 1,09 млн куб. м. Об этом говорится в материалах «Рослесинфорга» (оператор Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса), с которыми ознакомились «Ведомости».
Поставки пиломатериалов в Евросоюз в январе – феврале 2022 г. были на уровне прошлого года, говорит директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Его слова приводятся в сообщении организации. В марте прирост экспорта составил 12%, в апреле этот показатель вырос в 2,3 раза, а в мае, напротив, упал на 20,7%.
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