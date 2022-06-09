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Экспорт пиломатериалов в недружественные страны в апреле – мае снизился на треть

По итогам года сектор может показать снижение до 10% из-за санкций, считают эксперты
Василий Милькин
Серьезные проблемы с экспортом пиломатериалов сейчас наблюдаются у компаний, работающих на северо-западе России / Игорь Зарембо / РИА Новости

Экспорт пиломатериалов (доски, брус и т. д.) из России в недружественные страны в апреле – мае 2022 г. снизился на 35% по сравнению с показателями того же периода 2021 г. до 1,09 млн куб. м. Об этом говорится в материалах «Рослесинфорга» (оператор Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса), с которыми ознакомились «Ведомости».

Поставки пиломатериалов в Евросоюз в январе – феврале 2022 г. были на уровне прошлого года, говорит директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Его слова приводятся в сообщении организации. В марте прирост экспорта составил 12%, в апреле этот показатель вырос в 2,3 раза, а в мае, напротив, упал на 20,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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