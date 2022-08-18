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«Яндекс.Маркет» запустил собственный бренд детских товаров Junion

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«Яндекс.Маркет» начал выпускать детские товары под собственным брендом Junion, сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе у Junion появятся три основные линейки товаров. Базовая линейка включает в себя автокресла, стульчики для кормления, манежи и др. В Junion Sport можно будет купить товары для спорта, в том числе трехколесные велосипеды и самокаты. Третья линейка Junion Creative представлена товарами для творчества – раскрасками, наборами для лепки и рисования.

Сейчас на маркетплейсе можно найти автокресла для детей, а также товары для творчества. До конца года в «Маркете» также появятся стульчики для кормления, шезлонги для новорожденных, манежи, товары для спорта и игрушки.

Отмечается, что продукцию для детей команда «Маркета» разрабатывает самостоятельно, а также контролирует ее производство на каждом этапе.

Ранее в «Яндекс.Маркете» появились товары от поставщиков IKEA. Пользователям стали доступны столы, стулья, постельное белье, а также диваны, стеллажи, комоды, тумбы и полки. Кроме того, на площадке появились товары для дома: посуда, текстиль и коробки для хранения. На данный момент на маркетплейсе представлена продукция 11 поставщиков IKEA. Также «Маркет» ведет переговоры о подключении к маркетплейсу других компаний, которые сотрудничали со шведским ритейлером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных