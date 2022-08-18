«Яндекс.Маркет» запустил собственный бренд детских товаров Junion

Ранее в «Яндекс.Маркете» появились товары от поставщиков IKEA. Пользователям стали доступны столы, стулья, постельное белье, а также диваны, стеллажи, комоды, тумбы и полки. Кроме того, на площадке появились товары для дома: посуда, текстиль и коробки для хранения. На данный момент на маркетплейсе представлена продукция 11 поставщиков IKEA. Также «Маркет» ведет переговоры о подключении к маркетплейсу других компаний, которые сотрудничали со шведским ритейлером.