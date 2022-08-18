«Яндекс.Маркет» запустил собственный бренд детских товаров Junion
«Яндекс.Маркет» начал выпускать детские товары под собственным брендом Junion, сообщает пресс-служба компании.
На первом этапе у Junion появятся три основные линейки товаров. Базовая линейка включает в себя автокресла, стульчики для кормления, манежи и др. В Junion Sport можно будет купить товары для спорта, в том числе трехколесные велосипеды и самокаты. Третья линейка Junion Creative представлена товарами для творчества – раскрасками, наборами для лепки и рисования.
Сейчас на маркетплейсе можно найти автокресла для детей, а также товары для творчества. До конца года в «Маркете» также появятся стульчики для кормления, шезлонги для новорожденных, манежи, товары для спорта и игрушки.
Отмечается, что продукцию для детей команда «Маркета» разрабатывает самостоятельно, а также контролирует ее производство на каждом этапе.
Ранее в «Яндекс.Маркете» появились товары от поставщиков IKEA. Пользователям стали доступны столы, стулья, постельное белье, а также диваны, стеллажи, комоды, тумбы и полки. Кроме того, на площадке появились товары для дома: посуда, текстиль и коробки для хранения. На данный момент на маркетплейсе представлена продукция 11 поставщиков IKEA. Также «Маркет» ведет переговоры о подключении к маркетплейсу других компаний, которые сотрудничали со шведским ритейлером.
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