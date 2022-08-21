Присяжные обязали Ford Motor выплатить штраф в $1,7 млрд за смертельное ДТП

Иск по делу об аварии 2014 г. подали дети супругов Мелвина и Вонсайл Хилл, погибших в 2014 г. Они были в салоне пикапа Ford F-250 Super Duty 2002 г. выпуска, когда у автомобиля взорвалась шина и он перевернулся. Экспертиза установила, что супруги Хилл погибли на месте, так как крыша автомобиля оказалась слишком непрочной и деформировалась. Истцы отметили, что Ford знал о проблемах с крышей F-250 Super Duty, но не оповестил о них клиентов.