Присяжные обязали Ford Motor выплатить штраф в $1,7 млрд за смертельное ДТП
Компании Ford Motor грозит штраф в $1,7 млрд за аварию со смертельным исходом, случившуюся в 2014 г. в американском штате Джорджия. К такому решению 19 августа пришло жюри присяжных в суде округа Гвиннетт, пишет The Wall Street Journal.
Иск по делу об аварии 2014 г. подали дети супругов Мелвина и Вонсайл Хилл, погибших в 2014 г. Они были в салоне пикапа Ford F-250 Super Duty 2002 г. выпуска, когда у автомобиля взорвалась шина и он перевернулся. Экспертиза установила, что супруги Хилл погибли на месте, так как крыша автомобиля оказалась слишком непрочной и деформировалась. Истцы отметили, что Ford знал о проблемах с крышей F-250 Super Duty, но не оповестил о них клиентов.
За продажу каждого пикапа с небезопасной крышей, которых всего было 5,2 млн, Ford должен выплатить по $327 000. При этом 75% штрафа будет переведено властям штата Джорджия. Юристы Ford намерены подать апелляцию на решение присяжных.
Кроме того, жюри присяжных также определило, что Ford должна выплатить детям погибших в аварии $24 млн в качестве компенсации.
В марте американский производитель автомобилей Ford сообщил, что приостанавливает свою деятельность в России из-за ее спецоперации в Донбассе. У Ford нет производственных площадок на Украине, однако в компании по всему миру работает значительное число украинцев, говорится в сообщении. Также Фонд Форда пожертвует $100 000 в Фонд помощи Украине для оказания гуманитарной помощи гражданам страны и семьям, которым пришлось оттуда уехать.
Ford ранее значительно сократил свое присутствие в России и сосредоточился на производстве коммерческих фургонов и продажах в стране через миноритарную долю в совместном предприятии Ford Sollers.