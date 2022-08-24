Bloomberg: оператор «Сахалина-2» допустил оплату газа в рублях
«Согласно документам, покупатели должны использовать альтернативные валюты, в том числе рубль, евро, иену или британский фунт, если оплата в долларах, как указано в контрактах, не может быть произведена», – уточняет агентство.
При этом 18 августа Bloomberg сообщил, что новый оператор проекта направил своим клиентам инструкции об оплате поставок газа в долларах, как и прежде, но не через иностранные банки, а через российский «Газпромбанк».
Новый оператор проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская Энергия» – приступил к работе, сообщила компания 19 августа. Компания была создана после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа, в соответствии с которым все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. переходят специально созданному ООО.
СПГ–проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений.
Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП–проекте 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% соответственно. Shell заявила о сворачивании проектов в РФ после начала специальной военной операции на Украине. Большая часть СПГ с проекта «Сахалин-2» поставляется в Японию.
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