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Bloomberg: оператор «Сахалина-2» допустил оплату газа в рублях

Ведомости

Новый оператор проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» попросил своих клиентов оплачивать поставки не в долларах, если расчеты в американской валюте окажутся невозможными из-за санкций, пишет Bloomberg.

«Согласно документам, покупатели должны использовать альтернативные валюты, в том числе рубль, евро, иену или британский фунт, если оплата в долларах, как указано в контрактах, не может быть произведена», – уточняет агентство.

При этом 18 августа Bloomberg сообщил, что новый оператор проекта направил своим клиентам инструкции об оплате поставок газа в долларах, как и прежде, но не через иностранные банки, а через российский «Газпромбанк».

Новый оператор «Сахалина-2» приступил к работе

Япония, Корея и другие покупатели в Азии заинтересованы в продолжении поставок газа

Новый оператор проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская Энергия» – приступил к работе, сообщила компания 19 августа. Компания была создана после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа, в соответствии с которым все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. переходят специально созданному ООО. 

СПГ–проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений.

Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП–проекте 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% соответственно. Shell заявила о сворачивании проектов в РФ после начала специальной военной операции на Украине. Большая часть СПГ с проекта «Сахалин-2» поставляется в Японию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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