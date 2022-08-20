Nikkei узнала о контрактах японских компаний с новым оператором «Сахалин-2»
По данным министерства экономики, торговли и промышленности, пока ни одна из японских компаний-заказчиков проекта «Сахалин-2» не отказалась продлевать контракт на поставки газа с новой компанией. СПГ с «Сахалина-2» получают восемь компаний. В частности, компания Hiroshima Gas закупает на «Сахалине-2» около 50% своего газа , по 20% — у Kyushu Electric Power и Toho Gas, а на Tohoku Electric Power и Saibu Gas в структуре закупок приходится по 10% .
Новый оператор проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская Энергия» – приступил к работе, сообщила компания 19 августа. Компания была создана после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа, в соответствии с которым все права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy переходят специально созданному ООО. Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell – 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% соответственно.
Указом определяется, что «Газпром» сохранит свою долю в операторе, получив ту же долю в новом ООО, а доли остальных акционеров «Сахалин энерджи» перейдут в собственность нового общества. Иностранные инвесторы должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании.
Hiroshima Gas ранее заявила, что после подписания российского указа обсуждает возможные меры, в том числе увеличение закупок у других подрядчиков в случае сокращения поставок.
Власти Японии говорили о необходимости сохранить долю в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда отмечал, что страна обеспечит необходимые поставки энергии «всеми возможными способами». При этом, пишет Kyodo, государство будет стремиться к снижению своей зависимости от российской энергии.
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку двух месторождений – Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного) и Лунского (преимущественно газового). Это старейшее СРП в России (заключено в 1994 г.) и первый проект в стране по сжижению газа.