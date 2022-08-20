Nikkei узнала о контрактах японских компаний с новым оператором «Сахалин-2»

По данным министерства экономики, торговли и промышленности, пока ни одна из японских компаний-заказчиков проекта «Сахалин-2» не отказалась продлевать контракт на поставки газа с новой компанией. СПГ с «Сахалина-2» получают восемь компаний. В частности, компания Hiroshima Gas закупает на «Сахалине-2» около 50% своего газа , по 20% — у Kyushu Electric Power и Toho Gas, а на Tohoku Electric Power и Saibu Gas в структуре закупок приходится по 10% .