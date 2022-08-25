«Коммерсантъ» узнал о планах Shell потребовать компенсацию из-за выхода из «Сахалина-2»

Как уточняют собеседники газеты, Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского сжиженного природного газа (СПГ) по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке. В Shell на запрос издания не ответили. В «Газпроме» и «Сахалинской энергии» также заявили, что ситуацию с «Сахалином-2» не комментируют.