«Коммерсантъ» узнал о планах Shell потребовать компенсацию из-за выхода из «Сахалина-2»
Компания Shell не собирается подписывать долгосрочное соглашение с новым российским оператором «Сахалина-2». Она намерена дождаться расторжения контракта, а после этого потребовать компенсации убытков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как уточняют собеседники газеты, Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского сжиженного природного газа (СПГ) по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке. В Shell на запрос издания не ответили. В «Газпроме» и «Сахалинской энергии» также заявили, что ситуацию с «Сахалином-2» не комментируют.
Согласно долгосрочному контракту, который завершается в 2028 г., Shell получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год. В конце февраля компания объявила о выходе из совместных с «Газпромом» предприятий, в том числе из проекта «Сахалин-2».
Новый оператор проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» — уже приступил к работе, сообщила компания 19 августа. Компания была создана после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа, в соответствии с которым все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. переходят специально созданному ООО.
«Сахалинская Энергия» предложила иностранным покупателям перезаключать контракты на прежних условиях. По данным Bloomberg, теперь появилась возможность оплаты в других валютах, к примеру рублях или иенах, если платежи в долларах невозможны.
Правительство Японии попросило Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2». 25 августа японская газета Nikkei со ссылкой на источники сообщила, что компании решили остаться в проекте. По данным издания, Mitsubishi уведомит об этом нового российского оператора до конца августа.
СПГ–проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. Сейчас «Газпрому» принадлежит в СРП–проекте 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно.
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