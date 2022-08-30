ФАС одобрила сделку «Яндекса» и VK

О том, как будет структурирована сделка, компании объявили 23 августа. В управление VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». В обмен на медийные сервисы по условиям сделки «Яндекс» получит сервис доставки Delivery Club, который VK консолидирует в рамках «развода» со «Сбером» в ходе реструктуризации СП VK и банка «О2О Холдинг».