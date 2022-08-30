ФАС одобрила сделку «Яндекса» и VK«Яндекс» сможет приобрести Delivery Club, однако компании придется выполнить предписания ведомства
«Яндекс» и VK получили одобрение ФАС на проведение сделки по продаже Delivery Club. Ведомство также одобрило ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Решение опубликовано на официальном сайте ФАС.
«ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении "Яндексом" сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием. Одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис “Яндекс.Еда”, по отношению к другим агрегаторам заказов», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Соблюдение условия должно гарантировать сохранение размера и порядок формирования вознаграждения для партнеров сервисов (ресторанов) в течение трех лет с момента совершения сделки. Кроме того, «Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов, уточняется в сообщение ведомства.
В случае с передачей медийных активов — «Новостей» и рекомендательной платформы «Дзен» — предписания касаются соблюдения требований по обработке компаниями персональных данных. «Так, оператор указанных платформ будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности», — говорится в решении.
О том, как будет структурирована сделка, компании объявили 23 августа. В управление VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». В обмен на медийные сервисы по условиям сделки «Яндекс» получит сервис доставки Delivery Club, который VK консолидирует в рамках «развода» со «Сбером» в ходе реструктуризации СП VK и банка «О2О Холдинг».
По прогнозам аналитического агентства Infoline, объединение активов «Яндекс.Лавки», «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub позволит «Яндексу» занять третье место по продажам на российском рынке фудтеха после «Сбера» с принадлежащими ему «Сбермаркетом» и «Самокатом» и «ВкусВилла».