Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка»

Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе в России. У Huhtamaki числится около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., у нее есть заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане. На долю российского рынка приходилось около 3% от общего объема чистых продаж компании по всему миру.