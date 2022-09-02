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Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка»

Ведомости

Финская компания Huhtamaki, которая занимается производством одноразовой посуды, продала российский бизнес структуре, принадлежащей владельцам сети «Вкусно — и точка» Александру Говору и Юрию Кушнерову, об этом сообщила пресс-служба финской компании. Сумма сделки составила 151 млн евро. 

«Компания Huhtamaki продала свои предприятия в России ООО "Эспетина". "Эспетина" — это холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает четыре производственных подразделения в России, на которых работают 724 человека», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что в результате продажи Huhtamaki сможет получить прибыль в размере около 15 млн евро в III квартале, однако итоговая сумма будет зависеть в том числе от обменного курса рубля к евро. Ожидается, что продажа не окажет значительного финансового влияния на Huhtamaki в 2022 г.

Ранее о планах Говора и Кушнерова приобрести российские предприятия финской компании сообщило агентство Reuters. По его информации, Говор вложит в эту сделку кредитные средства, полученные от Сбербанка.

На фоне специальной военной операции на Украине в середине апреля компания приняла решение прекратить все операции на российском рынке и уйти из России. С тех пор она искала покупателей на свои предприятия, в течение переходного периода она продолжала работу. 

Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе в России. У Huhtamaki числится около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., у нее есть заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане. На долю российского рынка приходилось около 3% от общего объема чистых продаж компании по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных