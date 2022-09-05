Глава Амурской области заявил о необходимости господдержки золотодобытчиков
«Я считаю, что должны быть применены дополнительные меры поддержки со стороны федерального бюджета, в частности, упрощение продаж золота, необходимо убирать комиссию Центробанка, которая сейчас в отношении коммерческих банков введена», – рассказал он.
Крупные предприятия переживут текущий кризис, а насчет мелких – «есть вопросы», добавил губернатор. Предложения по этому вопросу рассматриваются сейчас правительственной комиссией, добавил Орлов.
ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля 2020 г. на фоне волатильности на финансовых рынках из-за пандемии COVID-19. После почти двухлетнего перерыва покупки были возобновлены с 28 февраля 2022 г. Цена покупки золота определялась ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. В марте ЦБ заявил, что будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной стоимости в 5000 руб. за грамм, однако уже в начале апреля перешел на договорную цену, писал тогда «Интерфакс».
В марте президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков.
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