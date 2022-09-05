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Глава Амурской области заявил о необходимости господдержки золотодобытчиков

Ведомости

Государство должно применить новые меры господдержки золотодобытчиков на фоне санкций, в частности продажи золота ЦБ должны быть упрощены, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.

«Я считаю, что должны быть применены дополнительные меры поддержки со стороны федерального бюджета, в частности, упрощение продаж золота, необходимо убирать комиссию Центробанка, которая сейчас в отношении коммерческих банков введена», – рассказал он.

Крупные предприятия переживут текущий кризис, а насчет мелких – «есть вопросы», добавил губернатор. Предложения по этому вопросу рассматриваются сейчас правительственной комиссией, добавил Орлов.

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ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля 2020 г. на фоне волатильности на финансовых рынках из-за пандемии COVID-19. После почти двухлетнего перерыва покупки были возобновлены с 28 февраля 2022 г. Цена покупки золота определялась ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. В марте ЦБ заявил, что будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной стоимости в 5000 руб. за грамм, однако уже в начале апреля перешел на договорную цену, писал тогда «Интерфакс».

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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