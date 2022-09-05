Глава Амурской области заявил о необходимости господдержки золотодобытчиков

ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля 2020 г. на фоне волатильности на финансовых рынках из-за пандемии COVID-19. После почти двухлетнего перерыва покупки были возобновлены с 28 февраля 2022 г. Цена покупки золота определялась ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. В марте ЦБ заявил, что будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной стоимости в 5000 руб. за грамм, однако уже в начале апреля перешел на договорную цену, писал тогда «Интерфакс».