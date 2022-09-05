Правительство анонсировало запуск промышленной ипотеки

Ранее запуск механизма анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. В июле на выставке «Иннопром-2022» Мишустин заявил, что правительство намерено запустить промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки. Инициативу премьер поручил проработать Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития.