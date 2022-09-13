Росстандарт допустил сокращение данных о сроке годности на этикетках продуктов
Речь идет о сокращении данных о месте производства товара, а также указания, где именно на упаковке обозначены срок годности и дата изготовления продукта. К примеру, Росстандарт может отказаться от надписи «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».
При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения стандартов этикеток нужно рассматривать в рамках внесения корректировок в технические регламенты Таможенного союза. Они являются общими для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (регулирующего органа ЕАЭС) отметили, что таких предложений пока что не поступало.
В Росстандарте считают, что часть информации на этикетках производители смогут перенести в QR-коды. Такая мера поможет сократить размер этикетки и количество используемых чернил. Пересмотр действующего в России ГОСТа с рекомендациями для этикеток продуктов запланирован на 2023 г. Планируется привести его требования в соответствие с техрегламентом Таможенного союза.
В начале июля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам изучить вопрос об изменениях национальных стандартов России «в области этикетирования продуктов» из-за дефицита бумаги и чернил. Речь шла об уменьшении размера этикеток на упаковках. Уточнялось, что инициатива исходила от бизнеса. Производители призывали снизить административные барьеры и сократить упаковочные материалы. 13 июля РБК сообщило, что правительство России пообещало проработать эту идею.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса