Росстандарт допустил сокращение данных о сроке годности на этикетках продуктов

При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения стандартов этикеток нужно рассматривать в рамках внесения корректировок в технические регламенты Таможенного союза. Они являются общими для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (регулирующего органа ЕАЭС) отметили, что таких предложений пока что не поступало.