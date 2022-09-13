Газета
Бизнес

Росстандарт допустил сокращение данных о сроке годности на этикетках продуктов

Ведомости

Росстандарт может разрешить производителям продуктов не указывать часть информации о сроке годности на этикетках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Речь идет о сокращении данных о месте производства товара, а также указания, где именно на упаковке обозначены срок годности и дата изготовления продукта. К примеру, Росстандарт может отказаться от надписи «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

При этом в ведомстве подчеркнули, что изменения стандартов этикеток нужно рассматривать в рамках внесения корректировок в технические регламенты Таможенного союза. Они являются общими для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (регулирующего органа ЕАЭС) отметили, что таких предложений пока что не поступало.

В Росстандарте считают, что часть информации на этикетках производители смогут перенести в QR-коды. Такая мера поможет сократить размер этикетки и количество используемых чернил. Пересмотр действующего в России ГОСТа с рекомендациями для этикеток продуктов запланирован на 2023 г. Планируется привести его требования в соответствие с техрегламентом Таможенного союза.

В начале июля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам изучить вопрос об изменениях национальных стандартов России «в области этикетирования продуктов» из-за дефицита бумаги и чернил. Речь шла об уменьшении размера этикеток на упаковках. Уточнялось, что инициатива исходила от бизнеса. Производители призывали снизить административные барьеры и сократить упаковочные материалы. 13 июля РБК сообщило, что правительство России пообещало проработать эту идею.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных