Акционеры одобрили сделку по продаже Twitter Маску
Акционеры Twitter поддержали продажу компании миллиардеру Илону Маску за $44 млрд, т. е. по $54,2 за акцию, сообщило издание Business Insider.
Сегодня акции компании открылись на уровне $40,76 за акцию. Голосование прошло на шестиминутном собрании в онлайн-формате.
Договоренность о покупке была достигнута в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-роботов. Об этом же сообщал и бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко, который говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов. В свою очередь Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению миллиардера, фейковые аккаунты могут превышать 20-25% от числа всех пользователей Twitter.
Позже руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, его подробности не раскрываются.
Позднее выяснилось, что Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке Twitter за $44 млрд — заявление Затко, который был уволен в начале этого года. Он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.
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