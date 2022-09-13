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Акционеры одобрили сделку по продаже Twitter Маску

Ведомости

Акционеры Twitter поддержали продажу компании миллиардеру Илону Маску за $44 млрд, т. е. по $54,2 за акцию, сообщило издание Business Insider.

Сегодня акции компании открылись на уровне $40,76 за акцию. Голосование прошло на шестиминутном собрании в онлайн-формате. 

Договоренность о покупке была достигнута в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-роботов. Об этом же сообщал и бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко, который говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов. В свою очередь Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению миллиардера, фейковые аккаунты могут превышать 20-25% от числа всех пользователей Twitter.

Позже руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, его подробности не раскрываются.

Позднее выяснилось, что Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке Twitter за $44 млрд — заявление Затко, который был уволен в начале этого года. Он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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