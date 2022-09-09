Экс-глава службы безопасности Twitter Затко получит компенсацию в $7 млн
Руководство компании Twitter согласилось выплатить бывшему руководителю службы безопасности социальной сети Пейтеру Затко компенсацию в размере $7 млн за его увольнение из компаний, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Уточняется, что компания согласилась выплатить ему компенсацию в июне. По информации издания, Затко также в рамках соглашения, подписанного с руководством Twitter, дал обещание не разглашать информацию, которую он получил находясь на посту главы службы безопасности.
Однако после этого, в июле, Затко отправил в Конгресс США и федеральные ведомства государства жалобы на то, что у Twitter есть проблемы с безопасностью, которые могут угрожать конфиденциальности пользователей. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.
Именно эти сообщения предприниматель Илон Маск счел еще одним достаточным основанием для прекращения сделки о покупке социальной сети за $44 млрд. Он официально сообщил, что не будет покупать компанию 8 июля, несмотря на то что в апреле с руководством Twitter уже была достигнута договоренность. Тогда Маск назвал причиной большое количество учетных записей-ботов, которые искусственно завышали число реальных пользователей социальных сетей. Об этом же сообщал и Затко: он говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов. В свою очередь Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению предпринимателя, фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.
По мнению Затко, его уволили из компании после того, как он пытался донести до совета директоров информацию о существующих проблемах с кибербезопасностью, а не из-за того, что он якобы «плохо работал».
После того как Затко сделал свои заявления, Маск обратился к нему, чтобы тот выступил в суде в качестве свидетеля предпринимателя против Twitter. После того, как Маск отказался выкупать социальную сеть, руководство компании подало иск в суд, чтобы закрыть сделку. По мнению Twitter, Маск отказывается от сделки из-за снизившейся стоимости компании: сейчас стоимость акций составляет около $38 за бумагу, предприниматель же изначально предлагал около $54,2 за штуку. В конце июля Маск подал встречный иск.
По информации WSJ, Затко встретится с судебным комитетом Сената США на следующей неделе, 13 сентября, чтобы дать показания.
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