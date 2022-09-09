Экс-глава службы безопасности Twitter Затко получит компенсацию в $7 млн

Именно эти сообщения предприниматель Илон Маск счел еще одним достаточным основанием для прекращения сделки о покупке социальной сети за $44 млрд. Он официально сообщил, что не будет покупать компанию 8 июля, несмотря на то что в апреле с руководством Twitter уже была достигнута договоренность. Тогда Маск назвал причиной большое количество учетных записей-ботов, которые искусственно завышали число реальных пользователей социальных сетей. Об этом же сообщал и Затко: он говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов. В свою очередь Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению предпринимателя, фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.