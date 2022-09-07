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Business Insider: Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина 9 мая

Ведомости

Стало известно, что причина, по которой владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил отложить покупку компании Twitter в мае, была связана с предстоящей на тот момент речью президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы 9 мая, об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.

По информации издания, в личной переписке с банкиром из Morgan Stanley, который занимался сделкой о покупке, накануне 9 мая Маск написал, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне» — в этом случае «покупать Twitter не имеет смысла», сказано в публикации. 

По мнению юриста Twitter, эти высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

Путин 9 мая выступил с речью на военном параде на Красной площади по случаю 77 годовщины победы России над нацистской Германией. В ходе своего выступления он поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала специальной военной операции на Украине и международных событиях. В своей речи глава государства не поднимал тему «третьей мировой войны» или подобных сценариев развития ситуации.

Ранее стало известно, что Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке Twitter за $44 млрд — заявление экс-руководителя службы безопасности компании Пейтера Затко, который был уволен в начале этого года. Он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными. 

Договоренность о покупке была достигнута в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-роботов. Об этом же сообщал и Затко, который говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов. В свою очередь, Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению миллиардера, фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.

Позже руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. Cейчас их стоимость составляет около $38 за штуку, в то время как Маск изначально предлагал за них $54,2. В конце июля Маск подал встречный иск, его подробности не раскрываются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных