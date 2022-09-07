Business Insider: Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина 9 мая
Стало известно, что причина, по которой владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил отложить покупку компании Twitter в мае, была связана с предстоящей на тот момент речью президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы 9 мая, об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.
По информации издания, в личной переписке с банкиром из Morgan Stanley, который занимался сделкой о покупке, накануне 9 мая Маск написал, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне» — в этом случае «покупать Twitter не имеет смысла», сказано в публикации.
По мнению юриста Twitter, эти высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.
Путин 9 мая выступил с речью на военном параде на Красной площади по случаю 77 годовщины победы России над нацистской Германией. В ходе своего выступления он поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала специальной военной операции на Украине и международных событиях. В своей речи глава государства не поднимал тему «третьей мировой войны» или подобных сценариев развития ситуации.
Ранее стало известно, что Маск нашел новую причину для прекращения сделки по покупке Twitter за $44 млрд — заявление экс-руководителя службы безопасности компании Пейтера Затко, который был уволен в начале этого года. Он сообщил о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего программного обеспечения. Он также обратил внимание на то, что руководство компании скрывало информацию о нарушениях правил кибербезопасности, в том числе о взломах аккаунтов пользователей. В Twitter назвали эти заявления ложными.
Договоренность о покупке была достигнута в апреле, однако 8 июля Маск официально отказался от покупки Twitter и уведомил об этом компанию. Причиной стало завышенное число реальных пользователей Twitter из-за большого количества учетных записей-роботов. Об этом же сообщал и Затко, который говорил, что руководство компании не знает точного количества фейковых аккаунтов. В свою очередь, Twitter утверждает, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. По мнению миллиардера, фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.
Позже руководство социальной сети подало в его отношении иск, чтобы закрыть сделку. По мнению компании, Маск отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. Cейчас их стоимость составляет около $38 за штуку, в то время как Маск изначально предлагал за них $54,2. В конце июля Маск подал встречный иск, его подробности не раскрываются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса