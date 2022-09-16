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Бизнес

Суд арестовал счета и имущество российской «дочки» Google на 1 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество ООО «Гугл» — российского подразделения компании Google. Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску YouTube-канала «Дума ТВ». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

«Еще в апреле YouTube-канал парламентского телевидения был заблокирован безо всяких причин. Дума ТВ обратилась в суд с иском к Google. И вот — первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на 1 млрд [руб.]», — написал Хинштейн.

По словам депутата, основное заседание суда пройдет 19 сентября. «Верю в победу!» — подытожил он.

Как следует из данных картотеки, решение об аресте активов компании было принято 13 сентября. YouTube-канал «Дума ТВ» подал иск к Google в августе. С апреля аккаунт Госдумы на платформе заблокирован из-за санкций США в отношении некоторых депутатов нижней палаты парламента и в целом Госдумы.

Ранее на этой неделе Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства «Гугл». Рассмотрение дела о банкротстве компании назначено на 13 марта 2023 г.

Google начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая 2022 г. В компании пояснили, что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств». В 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. После этого компания получила еще ряд штрафов за неудаление запрещенного в РФ контента на несколько десятков миллионов рублей. 18 июля Google назначили второй оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб.

Вместе с тем с марта Google активно блокирует YouTube-каналы российских СМИ, а также компаний и физлиц, которые попали под санкции западных стран. Так, среди российских телеканалов под ограничения попали RT, «Россия 24», РБК, НТВ и др. Кроме того, только в августе из-за санкций Google заблокировал YouTube-каналы «Ростеха», «Камаза» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных