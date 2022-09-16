Суд арестовал счета и имущество российской «дочки» Google на 1 млрд рублей

Google начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая 2022 г. В компании пояснили, что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств». В 2021 г. московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере 7,22 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. После этого компания получила еще ряд штрафов за неудаление запрещенного в РФ контента на несколько десятков миллионов рублей. 18 июля Google назначили второй оборотный штраф в размере 21,7 млрд руб.