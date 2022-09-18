В доме Коломойского в Буковеле прошел обыск по делу «Укрнафты»

В марте 2021 г. США ввели санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи по подозрению в коррупции. «В своем официальном статусе губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 г. Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы», — говорится в заявлении госдепа.