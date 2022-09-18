В доме Коломойского в Буковеле прошел обыск по делу «Укрнафты»
По месту проживания украинского бизнесмена Игоря Коломойского прошел обыск по делу о завладении имуществом «Укрнафты», сообщило издание «Зеркало недели». Отмечается, что правоохранительные органы изъяли гаджет и документы.
«У Игоря Коломойского детективами НАБУ [национальное антикоррупционное бюро Украины] был проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое», — пишет издание со ссылкой на свидетелей. Как отмечают очевидцы, следователи пришли по месту проживания Коломойского на курорте Буковель утром 18 сентября.
Источники издания в НАБУ факт обыска подтвердили. «При этом подчеркнули, что это, едва ли не впервые на их памяти, был обыск, о котором никого не предупреждали», — говорится в сообщении.
В марте 2021 г. США ввели санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи по подозрению в коррупции. «В своем официальном статусе губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 г. Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы», — говорится в заявлении госдепа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Коломойский использовал свое политическое влияние для достижения личной выгоды. Он также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками бизнесмена «подорвать» демократические процессы на Украине. Согласно заявлению, Коломойскому, его жене, дочери и сыну запрещен въезд в США.
Конфликт между Коломойским и властями Украины начался в марте 2015 г. во время правления экс-президента Петра Порошенко. Бизнесмен тогда занимал должность губернатора Днепропетровской области. Отношения Коломойского и властей страны обострились после того, как Верховная рада приняла поправки в закон об акционерных обществах. Этот закон лишил бизнесмена контроля над «Укрнафтой». До решения законодательного органа доля в 42% позволяла бизнесмену блокировать любые решения, касающиеся компании.