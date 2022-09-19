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Heineken задумалась о производстве напитков со вкусом колы

Ведомости

Российское подразделение пивоваренной компании Heineken в июле — августе зарегистрировало серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Росаккредитации.

Уточняется, что новая продукция компании со вкусами колы, апельсина и лимона заявлена по названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». В описании указано, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и в алюминиевые банки.

При этом в начале августа стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. Ранее в марте компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.

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После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно.

В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».

По данным исследовательской компании NielsenIQ, за семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях представлено уже 186 брендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных