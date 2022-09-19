Heineken задумалась о производстве напитков со вкусом колы

При этом в начале августа стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. Ранее в марте компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.