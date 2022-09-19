Heineken задумалась о производстве напитков со вкусом колы
Российское подразделение пивоваренной компании Heineken в июле — августе зарегистрировало серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Росаккредитации.
Уточняется, что новая продукция компании со вкусами колы, апельсина и лимона заявлена по названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». В описании указано, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и в алюминиевые банки.
При этом в начале августа стало известно, что Heineken планирует до конца года продать российские активы. Ранее в марте компания объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно.
В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».
По данным исследовательской компании NielsenIQ, за семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях представлено уже 186 брендов.
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