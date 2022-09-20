Reuters: Германия может объявить о национализации Uniper 21 сентября
Правительство Германии может объявить о национализации немецкой энергетической компании Uniper уже завтра, 21 сентября, пишет Reuters со ссылкой на источник.
По его данным, из компании полностью выйдет ее основной акционер – финская Fortum.
О планах ФРГ по национализации Uniper ранее сегодня сообщил и Bloomberg. Таким образом Берлин, утверждает агентство, пытается «предотвратить крах энергосектора страны».
Предварительное соглашение между правительством Германии и Fortum уже достигнуто, отмечают источники Bloomberg, однако какие-либо документы еще не подписаны: переговоры, по данным агентства, «особенно напряжены» из-за того, что основным владельцем Fortum является правительство Финляндии, которое сейчас вынуждено бороться с сильнейшим давлением оппозиции.
В конце августа Uniper запросила у государственного банка развития ФРГ продления кредитной линии еще на 4 млрд евро, поскольку прошлый кредит на 9 млрд евро компания уже полностью израсходовала. В компании указали, что ежедневно теряют более 100 млн евро из-за сокращения поставок «Газпрома» и роста цен на газ в Европе. Неоправданное, с точки зрения Uniper, сокращение «Газпромом» поставок привело к рекордным убыткам компании в размере 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия, поскольку выпадающие объемы ей пришлось покупать по более высоким расценкам.
Для поддержки компании федеральное правительство, Uniper и Fortum в конце июля договорились о пакете мер по стабилизации концерна. В частности, правительство ФРГ решило выкупить 30% акций компании, дополнительно профинансировать ее на 7,7 млрд евро. Кроме того, государственный банк развития увеличил сумму выдаваемых кредитов с 2 млрд до 9 млрд евро.
«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку» 2 сентября из-за обнаруженной технической неисправности единственной работающей турбины компрессорной станции «Портовая» после остановки трубопровода 31 августа для проведения планово-предупредительных работ. В компании отметили, что поставки газа возобновятся, как только неисправность будет устранена.
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