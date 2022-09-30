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Совладелец Lush запустит новый бренд косметики Relish

Ведомости

Гендиректор и совладелец российского подразделения британской косметической компании Lush Дмитрий Азаров планирует запустить новый бренд косметики. На данные из ЕГРЮЛ о создании в Москве ООО «Лист» обратил внимание «Коммерсантъ».

Основным видом деятельности является производство парфюмерии и косметики, следует из выписки. Кроме того, в сентябре компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Relish. 

А 9 сентября на сервисе по поиску работы HeadHunter в профиле российского подразделения Lush появилась вакансия варщика косметического производства. Производство располагается в подмосковном Домодедово. 

Как отметил источник газеты, после объявления об уходе с российского рынка Lush задумался об открытии магазинов под другим брендом. В них планировалось продавать продукцию британской компании и косметику других производителей. Собеседник уточнил, что планы Lush могли измениться. 

На российском рынке Lush работает с 2001 г. В российском подразделении бренда Дмитрий Азаров владеет 65% акций, остальное принадлежит Lush Cosmetic Ltd. После начала спецоперации России на Украине компания приостановила поставки продукции в страну, а позже начала закрывать магазины по всей России. На сайте Lush указано, что в настоящее время работают девять торговых точек — 6 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и 1 в Краснодаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных