Совладелец Lush запустит новый бренд косметики Relish

На российском рынке Lush работает с 2001 г. В российском подразделении бренда Дмитрий Азаров владеет 65% акций, остальное принадлежит Lush Cosmetic Ltd. После начала спецоперации России на Украине компания приостановила поставки продукции в страну, а позже начала закрывать магазины по всей России. На сайте Lush указано, что в настоящее время работают девять торговых точек — 6 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и 1 в Краснодаре.