Совладелец Lush запустит новый бренд косметики Relish
Гендиректор и совладелец российского подразделения британской косметической компании Lush Дмитрий Азаров планирует запустить новый бренд косметики. На данные из ЕГРЮЛ о создании в Москве ООО «Лист» обратил внимание «Коммерсантъ».
Основным видом деятельности является производство парфюмерии и косметики, следует из выписки. Кроме того, в сентябре компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Relish.
А 9 сентября на сервисе по поиску работы HeadHunter в профиле российского подразделения Lush появилась вакансия варщика косметического производства. Производство располагается в подмосковном Домодедово.
Как отметил источник газеты, после объявления об уходе с российского рынка Lush задумался об открытии магазинов под другим брендом. В них планировалось продавать продукцию британской компании и косметику других производителей. Собеседник уточнил, что планы Lush могли измениться.
На российском рынке Lush работает с 2001 г. В российском подразделении бренда Дмитрий Азаров владеет 65% акций, остальное принадлежит Lush Cosmetic Ltd. После начала спецоперации России на Украине компания приостановила поставки продукции в страну, а позже начала закрывать магазины по всей России. На сайте Lush указано, что в настоящее время работают девять торговых точек — 6 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и 1 в Краснодаре.
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