«Коммерсантъ» узнал о закрытии магазинов Lush в России
Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush решил закрыть магазины в стране, сообщил «Коммерсанть» со ссылкой на трех консультантов на рынке торговой недвижимости. Один из них рассказал, что владелец компании планирует сохранить на время интернет-магазин, чтобы распродать запасы товаров. В штаб-квартире Lush в Великобритании не ответили на запрос издания.
Собеседник издания, близкий к российской Lush, рассказал, что компания находится в процессе ликвидации, потому что собственники не смогли наладить поставки товаров в Россию. По его словам, британский офис остановил работу с российским в марте, а последняя закупленная партия товара застряла в Риге и не приехала в Россию. Ввезти продукцию через параллельный импорт нельзя, потому что владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.
Lush в России развивает Дмитрий Азаров, которому принадлежит 65% в «Лаш Раша» и такая же доля в украинском подразделении. 35% российского бизнеса принадлежит британской Lush Cosmetics Ltd. До начала спецоперации в России было открыто почти 50 точек, а по данным на 11 июля, работало 27 магазинов. Изданию не удалось связаться с Азаровым. Один из консультантов на рынке торговой недвижимости рассказал, что бизнесмен несколько лет назад переключился на развитие сети ресторанов «Сыроварня».
После начала спецоперации на Украине иностранные компании объявили о приостановке работы в России или о полном уходе с рынка страны. 11 июля французская Sephora сообщила, что передаст свой российский бизнес местным топ-менеджерам. Ранее L’Occitane принял подобное решение — магазины продолжают работать в России под местным брендом.
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