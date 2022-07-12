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«Коммерсантъ» узнал о закрытии магазинов Lush в России

Ведомости

Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush решил закрыть магазины в стране, сообщил «Коммерсанть» со ссылкой на трех консультантов на рынке торговой недвижимости. Один из них рассказал, что владелец компании планирует сохранить на время интернет-магазин, чтобы распродать запасы товаров. В штаб-квартире Lush в Великобритании не ответили на запрос издания.

Собеседник издания, близкий к российской Lush, рассказал, что компания находится в процессе ликвидации, потому что собственники не смогли наладить поставки товаров в Россию. По его словам, британский офис остановил работу с российским в марте, а последняя закупленная партия товара застряла в Риге и не приехала в Россию. Ввезти продукцию через параллельный импорт нельзя, потому что владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Lush в России развивает Дмитрий Азаров, которому принадлежит 65% в «Лаш Раша» и такая же доля в украинском подразделении. 35% российского бизнеса принадлежит британской Lush Cosmetics Ltd. До начала спецоперации в России было открыто почти 50 точек, а по данным на 11 июля, работало 27 магазинов. Изданию не удалось связаться с Азаровым. Один из консультантов на рынке торговой недвижимости рассказал, что бизнесмен несколько лет назад переключился на развитие сети ресторанов «Сыроварня».

После начала спецоперации на Украине иностранные компании объявили о приостановке работы в России или о полном уходе с рынка страны. 11 июля французская Sephora сообщила, что передаст свой российский бизнес местным топ-менеджерам. Ранее L’Occitane принял подобное решение — магазины продолжают работать в России под местным брендом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных