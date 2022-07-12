«Коммерсантъ» узнал о закрытии магазинов Lush в России

Lush в России развивает Дмитрий Азаров, которому принадлежит 65% в «Лаш Раша» и такая же доля в украинском подразделении. 35% российского бизнеса принадлежит британской Lush Cosmetics Ltd. До начала спецоперации в России было открыто почти 50 точек, а по данным на 11 июля, работало 27 магазинов. Изданию не удалось связаться с Азаровым. Один из консультантов на рынке торговой недвижимости рассказал, что бизнесмен несколько лет назад переключился на развитие сети ресторанов «Сыроварня».