МИД Швеции: утечка газа на «Северном потоке» продлится до 2 октября
По оценке компании – оператора газопровода «Северный поток», утечка газа в Балтийском море на газопроводе «Северный поток» продлится до 2 октября, говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН. Письмо в своем аккаунте в Twitter опубликовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
«По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена», – сказано в заявлении.
Письмо было опубликовано в преддверии заседания Совета безопасности ООН по факту диверсии на газопроводе, которое запланировано на 30 сентября. В заявлении сказано, что утечка газа была спровоцирована двумя взрывами, произошедшими под водой.
«Вчера Швеция и Дания поделились совместным письмом с членами Совета безопасности, в котором рассказали об известных фактах взрывов на «Северном потоке» перед сегодняшним заседанием. Важно, чтобы обсуждение оставалось основанным на фактах», – написала Линде.
В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Позже шведское издание Svenska Dagbladet сообщило, что береговая охрана страны обнаружила четвертую утечку газа. На каком газопроводе ее зафиксировали, не уточняется. Таким образом, две утечки находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.