МИД Швеции: утечка газа на «Северном потоке» продлится до 2 октября

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва, шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. В НАТО аварии назвали «результатом преднамеренных актов саботажа». Пентагон, в свою очередь, отказался рассуждать о виновных в инциденте и призвал дождаться окончания расследования. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, служба внешней разведки России считает терактом аварии на двух газопроводах «Северного потока» и располагает данными, свидетельствующими о причастности к нему Запада.