«Мегафон» и Yota объединят розничные сети до конца 2023 года
Операторы связи «Мегафон» и Yota приняли решение объединить розничные сети до конца 2023 г. с целью оптимизации расходов и повышения эффективности розницы, об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».
«Несмотря на то что у "Мегафона" и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. <…> Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», – сообщил операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.
В объединенных торговых точках абоненты обоих сотовых операторов смогут получить консультацию, оформить SIM-карту, подключить цифровые услуги и приобрести гаджеты, в том числе устройства для «умного дома», роутеры и смартфоны.
Уточняется, что этот шаг позволит операторам увеличить трафик в салонах на 15% и снизить расходы на развитие почти на треть. Объединение произойдет до конца следующего года. К этому времени все салоны, в том числе и работающие по франшизе, перейдут на новый формат работы. В рамках этого проекта также будут открыты новые точки. Первые кобрендинговые магазины уже начали работу в трех городах — Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске, сообщили в «Мегафоне».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.