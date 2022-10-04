«Мегафон» и Yota объединят розничные сети до конца 2023 года

Уточняется, что этот шаг позволит операторам увеличить трафик в салонах на 15% и снизить расходы на развитие почти на треть. Объединение произойдет до конца следующего года. К этому времени все салоны, в том числе и работающие по франшизе, перейдут на новый формат работы. В рамках этого проекта также будут открыты новые точки. Первые кобрендинговые магазины уже начали работу в трех городах — Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске, сообщили в «Мегафоне».