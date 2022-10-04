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«Мегафон» и Yota объединят розничные сети до конца 2023 года

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Операторы связи «Мегафон» и Yota приняли решение объединить розничные сети до конца 2023 г. с целью оптимизации расходов и повышения эффективности розницы, об этом сообщили в пресс-службе «Мегафона».

«Несмотря на то что у "Мегафона" и Yota как операторов связи принципиально разная аудитория в части потребления мобильных услуг, ее потребности в части сервиса и покупки электроники идентичны. <…> Объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса», – сообщил операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.

В объединенных торговых точках абоненты обоих сотовых операторов смогут получить консультацию, оформить SIM-карту, подключить цифровые услуги и приобрести гаджеты, в том числе устройства для «умного дома», роутеры и смартфоны. 

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Уточняется, что этот шаг позволит операторам увеличить трафик в салонах на 15% и снизить расходы на развитие почти на треть. Объединение произойдет до конца следующего года. К этому времени все салоны, в том числе и работающие по франшизе, перейдут на новый формат работы. В рамках этого проекта также будут открыты новые точки. Первые кобрендинговые магазины уже начали работу в трех городах — Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске, сообщили в «Мегафоне».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных