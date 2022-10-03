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Технологии

В работе личного кабинета «Мегафона» произошел сбой

При попытке зайти на сайт пользователям показывалось сообщение про Jack Daniels
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Сервис «Личный кабинет» от «Мегафона» столкнулся с техническим сбоем. Проблемы в работе сервиса продолжались всю вторую половину дня 3 октября. При переходе на страницу личного кабинета интернет-браузер выдавал уведомление о системной ошибке и сообщение «502 Gateway Jack Daniels», убедился корреспондент «Ведомостей».

Сообщение о неисправности сервиса появилось в 16:00 по московскому времени при заходе на сайт «Мегафона» как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров. «В процессе технических работ на сайте возник сбой, из-за которого сервис был точечно недоступен ряду абонентов», — сообщил «Ведомостям» представитель «Мегафона».

Как следует из данных сервиса DownDetector, абоненты «Мегафона» и клиенты его интернет-сервисов сталкивались с различными сбоями в работе оператора в течение дня 3 октября. «Три с лишним часа не работали мобильный интернет “Мегафон”, смс, личный кабинет и прочие сервисы», — написал один из пользователей платформы. Также со сбоем в работе сети столкнулись и клиенты «Мегафона», пользующиеся услугами связи в кредит.

Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы оператора. «У ряда абонентов, которые пользуются связью в кредит, могли возникнуть временные сложности с успешностью вызовов и передачей данных при минусовом балансе. При пополнении счета вызовы и интернет работали корректно», — уточнил он газете «Коммерсантъ».

Появление надписи Jack Daniels на «заглушке» сайта во время технического сбоя больше похоже на шутку администраторов сайта «Мегафона», предполагает источник в крупной компании, которая занимается вопросами кибербезопасности. Содержимое нижней части поля сообщения об ошибке 502 можно вводить вручную, вполне возможно, кто-то из сотрудников «Мегафона» решил таким образом подшутить, рассуждает он.

Это предположение подтверждает и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Ошибка 502 Bad Gateway возникает, когда сервер, на котором находится сайт, пытается соединиться с другим сервером, но не получает от него ожидаемый ответ, — поясняет он. — Обычно нижняя строчка этого сообщения отводится под название web-сервера, который сообщил об ошибке. Это может быть его название, версия и операционная система. Но администраторы могут поменять это строчку на произвольные слова. Довольно часто шуточные или понятные только внутри компании».

Название популярного виски в системном сообщении «Мегафона» отображалось специально, позже пояснил представитель «Мегафона». «Отображается случайный текст для скрытия системной информации. Это сделано для того, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться информацией о сбое», — заявил он «Ведомостям».

В течение 3 октября произошло два не связанных друг с другом сбоя в работе сервисов «Мегафона», рассуждает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Первый произошел с утра и касался именно ограничения услуг для пользователей при отрицательном балансе. Вечером же произошел другой сбой, связанный именно с недоступностью «Личного кабинета», добавил он. 

«Первый был связан с фильтром системы оплаты, второй — с работой web-версии личного кабинета, — объясняет эксперт. — Причины этого сбоя, скорее всего, лежат в корректировке какого-то программного обеспечения. Потому что при аппаратном сбое не работало бы все — и приложение, и web-версия, и др.».

«Никто из операторов не застрахован от подобного развития событий. Естественно, такое лучше минимизировать, но исключить этого нельзя», — заключил гендиректор Telecom Daily. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных