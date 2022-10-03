В работе личного кабинета «Мегафона» произошел сбой

Это предположение подтверждает и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Ошибка 502 Bad Gateway возникает, когда сервер, на котором находится сайт, пытается соединиться с другим сервером, но не получает от него ожидаемый ответ, — поясняет он. — Обычно нижняя строчка этого сообщения отводится под название web-сервера, который сообщил об ошибке. Это может быть его название, версия и операционная система. Но администраторы могут поменять это строчку на произвольные слова. Довольно часто шуточные или понятные только внутри компании».