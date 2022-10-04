Bloomberg: Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа на 1,9 млрд евро

Правительство Венгрии ранее поручило всем государственным учреждениям уменьшить потребление газа на 25% и поддерживать температуру в помещениях не выше 18 градусов. Исключение сделано только для больниц и социальных учреждений. Кроме того, было принято решение оставить цены на ряд продуктов питания и бензин неизменными до конца года, а замороженную процентную ставку — до 30 июня 2023 г. В середине июля правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители.