Bloomberg: Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа на 1,9 млрд евро
Венгрия и «Газпром» договорились об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства пояснил, что Венгрия, вероятно, должна будет заплатить этой зимой порядка 4 млрд евро за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в 1,9 млрд евро.
В конце августа Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому страна будет получать 5,8 млн куб. м газа в сутки с 1 сентября. Благодаря новому контракту объем поставляемого из России газа увеличился более чем в 2 раза. Дополнительные объемы газа будут поставляться в Венгрию через «Турецкий поток» и Сербию.
Правительство Венгрии ранее поручило всем государственным учреждениям уменьшить потребление газа на 25% и поддерживать температуру в помещениях не выше 18 градусов. Исключение сделано только для больниц и социальных учреждений. Кроме того, было принято решение оставить цены на ряд продуктов питания и бензин неизменными до конца года, а замороженную процентную ставку — до 30 июня 2023 г. В середине июля правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители.
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