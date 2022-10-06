Минпромторг планирует субсидии для производителей ноутбуков и планшетов

В целом объем средств, направляемых на поддержку отрасли, Минпромторг намерен увеличить в 2023 г. с 144 млрд руб. до 210 млрд руб. Впоследствии планируется увеличить объем субсидий до 272,6 млрд руб. в 2024 г. При этом параметры субсидирования пока не определены. В Минпромторге подтвердили, что мера сейчас находится в разработке.