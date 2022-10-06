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Минпромторг планирует субсидии для производителей ноутбуков и планшетов

Ведомости

Замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал о планах запустить субсидирование «серийного производства электронной аппаратуры», об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». Такое заявление он сделал на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2022» 3 октября.

По словам одного из источников, таким образом власти намерены поддержать компании, которые планируют выпускать электронику для потребительского сегмента, и нарастить производство ноутбуков, компьютеров, планшетов.

В целом объем средств, направляемых на поддержку отрасли, Минпромторг намерен увеличить в 2023 г. с 144 млрд руб. до 210 млрд руб. Впоследствии планируется увеличить объем субсидий до 272,6 млрд руб. в 2024 г. При этом параметры субсидирования пока не определены. В Минпромторге подтвердили, что мера сейчас находится в разработке.

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Уточняется, что с конца 2021 г. Минцифры, Минпромторг и участники рынка обсуждают новые механизмы поддержки разработки, производства вычислительной техники и потребительской электроники. В частности, к ним относятся еще не запущенные механизмы сквозных проектов, согласно концепции которых крупные потребители электроники (например, банки) обеспечат производителей гарантированным спросом на еще не произведенные серверы, программно-аппаратные комплексы, системы хранения данных и др., а также механизм льготного кредитования производителей электроники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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