Минпромторг планирует субсидии для производителей ноутбуков и планшетов
Замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал о планах запустить субсидирование «серийного производства электронной аппаратуры», об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ». Такое заявление он сделал на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2022» 3 октября.
По словам одного из источников, таким образом власти намерены поддержать компании, которые планируют выпускать электронику для потребительского сегмента, и нарастить производство ноутбуков, компьютеров, планшетов.
В целом объем средств, направляемых на поддержку отрасли, Минпромторг намерен увеличить в 2023 г. с 144 млрд руб. до 210 млрд руб. Впоследствии планируется увеличить объем субсидий до 272,6 млрд руб. в 2024 г. При этом параметры субсидирования пока не определены. В Минпромторге подтвердили, что мера сейчас находится в разработке.
Уточняется, что с конца 2021 г. Минцифры, Минпромторг и участники рынка обсуждают новые механизмы поддержки разработки, производства вычислительной техники и потребительской электроники. В частности, к ним относятся еще не запущенные механизмы сквозных проектов, согласно концепции которых крупные потребители электроники (например, банки) обеспечат производителей гарантированным спросом на еще не произведенные серверы, программно-аппаратные комплексы, системы хранения данных и др., а также механизм льготного кредитования производителей электроники.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса