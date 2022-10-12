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Казахстан ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок газа

Ведомости

Казахстан ведет предварительные переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок газа, заявил глава Минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

«Предварительные», — ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа в страну (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации. «Сейчас считаем пока. От четырех млрд кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 гг. Максимум может в перспективе миллиардов десять составить», — заключил Акчулаков.

Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) в Турцию в январе – июне 2022 г. почти в 6 раз до 114 200 т, став третьим поставщиком в эту страну после Алжира и США.

Как указывают аналитики, отгрузки газа из России в Турцию начали заметно расти в марте 2022 г. из-за переориентации экспортных потоков в условиях санкционного давления и отказа ряда европейских компаний от закупок российского продукта с отгрузкой из балтийской Усть-Луги (Ленинградская обл.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных