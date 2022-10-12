Казахстан ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок газа

Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации. «Сейчас считаем пока. От четырех млрд кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 гг. Максимум может в перспективе миллиардов десять составить», — заключил Акчулаков.