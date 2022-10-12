Казахстан ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок газа
Казахстан ведет предварительные переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок газа, заявил глава Минэнерго страны Болат Акчулаков в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
«Предварительные», — ответил Акчулаков на вопрос о том, ведет ли Казахстан переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа в страну (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что конкретные объемы будут зависеть от скорости и широты реализации планов Казахстана по газификации. «Сейчас считаем пока. От четырех млрд кубов. Можно и сейчас, но вообще ближе к 2024-2025 гг. Максимум может в перспективе миллиардов десять составить», — заключил Акчулаков.
Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) в Турцию в январе – июне 2022 г. почти в 6 раз до 114 200 т, став третьим поставщиком в эту страну после Алжира и США.
Как указывают аналитики, отгрузки газа из России в Турцию начали заметно расти в марте 2022 г. из-за переориентации экспортных потоков в условиях санкционного давления и отказа ряда европейских компаний от закупок российского продукта с отгрузкой из балтийской Усть-Луги (Ленинградская обл.).
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