РЖД не обсуждала инвестпрограмму 2023 года на совете директоров 11 октября
Инвестпрограмма РЖД на 2023 г. не обсуждалась на заседании совета директоров компании, который состоялся 11 октября, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
О том, что РЖД планирует снижение инвестпрограммы на 2023 г. на 155 млрд до 1,075 трлн руб., «Ведомости» писали 12 октября. Эти данные компания не опровергла, но и не подтвердила.
По словам представителя РЖД, совет директоров под председательством вице-премьера, председателя правления РЖД Андрея Белоусова утвердил корректировку финансового плана и инвестпрограммы на 2022 г. по итогам работы за первое полугодие, которая составит 847 млрд руб. Аналогичную цифру озвучил накануне источник «Ведомостей».
«Дополнительные средства будут направлены на модернизацию локомотивов, обновление путевой инфраструктуры и моторвагонного подвижного состава», — пояснили в компании.
Также совет директоров одобрил корректировку основных бюджетных параметров Федеральной пассажирской компании на текущий год, рассмотрел вопросы реализации непрофильных активов и целевые значения годовых и промежуточных ключевых показателей деятельности холдинга.
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