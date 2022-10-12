Enel закрыла сделку по продаже доли в своей российской «дочке»
Итальянская энергетическая компания Enel завершила продажу своей доли в 56,43% в «Энел Россия» «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», сообщается на сайте компании.
«Enel завершила продажу всей своей доли в «Энел Россия» в пользу ПАО «Лукойл» и частного фонда «Газпромбанк-Фрезия» на общую сумму около 137 млн евро», – говорится в сообщении.
В результате сделки компания продала все имевшиеся у нее генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной мощности и 300 МВт – ветряной.
О том, что Enel решила продать свою долю в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», компания объявила в июне. Было заключено соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось.
Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как ФАС и комиссия правительства России по мониторингу иностранных инвестиций одобрят ее. Однако сделка была заморожена в связи с указом президента России № 520 от 5 августа, согласно которому западным инвесторам до 31 декабря этого года запрещено выходить из российского энергетического сектора без специального разрешения президента России.
В конце сентября такое разрешение было получено. В результате сделки «Лукойл» получит 9,5 млрд обыкновенных акций «Энел Россия» (26,9%), а «Газпромбанк-Фрезия», представленный АО «ААА Управление Капиталом», — 10,4 млрд обыкновенных акций (29,5%).
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