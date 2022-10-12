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Бизнес

Enel закрыла сделку по продаже доли в своей российской «дочке»

Ведомости

Итальянская энергетическая компания Enel завершила продажу своей доли в 56,43% в «Энел Россия» «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», сообщается на сайте компании.

«Enel завершила продажу всей своей доли в «Энел Россия» в пользу ПАО «Лукойл» и частного фонда «Газпромбанк-Фрезия» на общую сумму около 137 млн ​​евро», – говорится в сообщении.

В результате сделки компания продала все имевшиеся у нее генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной мощности и 300 МВт – ветряной. 

О том, что Enel решила продать свою долю в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», компания объявила в июне. Было заключено соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось.

Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как ФАС и комиссия правительства России по мониторингу иностранных инвестиций одобрят ее. Однако сделка была заморожена в связи с указом президента России № 520 от 5 августа, согласно которому западным инвесторам до 31 декабря этого года запрещено выходить из российского энергетического сектора без специального разрешения президента России.

В конце сентября такое разрешение было получено. В результате сделки «Лукойл» получит 9,5 млрд обыкновенных акций «Энел Россия» (26,9%), а «Газпромбанк-Фрезия», представленный АО «ААА Управление Капиталом», — 10,4 млрд обыкновенных акций (29,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных