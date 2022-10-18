«Камаз» и Уганда будут совместно производить грузовики
«Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например недавно мы заключили соглашение с "Камазом" о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке», — рассказал посол.
Недавно Уганда начала производство собственных электромобилей, заявил посол Мозес Кизиге, подчеркнув, что африканское государство не исключает возможности их экспорта в Россию.
Кизиге также рассказал, что Уганда не возражает начать торговлю с Россией в рублях и угандийских шиллингах. Он подчеркнул, что страна поставляет на российский рынок фрукты и кофе.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.