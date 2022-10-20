АФК «Система» готова выкупить 100% владельца Zarina и Sela

АФК «Система» готова приобрести до 100% уставного капитала АО «Мелон Фэшн Груп», говорится в заявлении холдинга. Предложение действует до 3 ноября 2022 г., акции выкупаются по цене сделки, анонсированной 19 октября. Тогда корпорация сообщила о подписании обязывающих соглашений о приобретении 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд руб. Таким образом, получается, что АФК «Система» готова потратить на выкуп всей «Мелон Фэшн Груп» около 33 млрд руб.