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АФК «Система» готова выкупить 100% владельца Zarina и Sela

Ведомости

АФК «Система» готова приобрести до 100% уставного капитала АО «Мелон Фэшн Груп», говорится в заявлении холдинга. Предложение действует до 3 ноября 2022 г., акции выкупаются по цене сделки, анонсированной 19 октября. Тогда корпорация сообщила о подписании обязывающих соглашений о приобретении 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд руб. Таким образом, получается, что АФК «Система» готова потратить на выкуп всей «Мелон Фэшн Груп» около 33 млрд руб.

Melon Fashion Group – один из крупнейших одежных ритейлеров в России. Ей принадлежат торговые марки Zarina, befree, Love Republic и Sela. На конец 2021 г. компания управляла 845 магазинами в 181 городах России и странах СНГ (Казахстане, Армении и Белоруссии). Выручка по итогам прошлого года составила 37,3 млрд руб. (против 25 млрд руб. в 2020 г.), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.  

Помимо Eastnine и East Capital владельцами Melon Fashion Group являются ее председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и генеральный директор Михаил Уржумцев (6%). Оставшийся пакет у группы частных инвесторов. «Желанием воспользоваться нашим предложением уже изъявили несколько акционеров в России и Швеции», — уточняется в сообщении АФК «Система».

Ранее представитель Melon Fashion Group сообщил «Ведомостям», что акционеры Eastnine и East Capital еще в 2019 г. заявили о желании продать свою долю, чтобы сосредоточиться на развитии собственного бизнеса.

У АФК «Система» уже есть опыт работы на рынке ритейла. Ранее она была акционером «Детского мира». В ее портфель также входит один из крупнейших маркетплейсов в России – Ozon.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных