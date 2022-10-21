Газета
Бизнес

«Коммерсантъ»: LG намерена перенести производство из России

Ведомости

Производитель бытовой техники LG Electronics может закрыть свой завод в Московской области и перенести производство в Казахстан или Узбекистан, выяснил «Коммерсантъ».

По данным источников издания, в Узбекистане компания ведет переговоры о переносе производства на мощности местной группой компаний Artel, на которых, в том числе, выпускается продукция Samsung. При этом часть менеджмента российского LG уже релоцирована в Ташкент. В Artel отказались раскрывать информацию о переговорах, отметив, что на данный момент партнерства с LG нет.

В Казахстане же LG ведет переговоры с правительством республики. Как отмечает издание, у компании был завод в этой стране с 1998 г., выпускавший ассортимент, аналогичный российскому, однако несколько лет назад он прекратил свою работу. Сейчас же LG обсуждает открытие нового предприятия.

LG Electronics объявила о приостановке поставок продукции в Россию в марте на фоне спецоперации на Украине. В том же месяце приостановила поставки и Samsung, объяснившая свое решение «текущими геополитическими событиями». В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них в том числе оказались смартфоны и техника компаний Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В России выросли продажи китайских телевизоров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных