«Коммерсантъ»: LG намерена перенести производство из России

LG Electronics объявила о приостановке поставок продукции в Россию в марте на фоне спецоперации на Украине. В том же месяце приостановила поставки и Samsung, объяснившая свое решение «текущими геополитическими событиями». В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них в том числе оказались смартфоны и техника компаний Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG и др.