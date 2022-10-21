«Коммерсантъ»: LG намерена перенести производство из России
Производитель бытовой техники LG Electronics может закрыть свой завод в Московской области и перенести производство в Казахстан или Узбекистан, выяснил «Коммерсантъ».
По данным источников издания, в Узбекистане компания ведет переговоры о переносе производства на мощности местной группой компаний Artel, на которых, в том числе, выпускается продукция Samsung. При этом часть менеджмента российского LG уже релоцирована в Ташкент. В Artel отказались раскрывать информацию о переговорах, отметив, что на данный момент партнерства с LG нет.
В Казахстане же LG ведет переговоры с правительством республики. Как отмечает издание, у компании был завод в этой стране с 1998 г., выпускавший ассортимент, аналогичный российскому, однако несколько лет назад он прекратил свою работу. Сейчас же LG обсуждает открытие нового предприятия.
LG Electronics объявила о приостановке поставок продукции в Россию в марте на фоне спецоперации на Украине. В том же месяце приостановила поставки и Samsung, объяснившая свое решение «текущими геополитическими событиями». В мае Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Среди них в том числе оказались смартфоны и техника компаний Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, LG и др.
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