Китайская Great Wall запустит в России продажи внедорожников Tank
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor до конца года запустит в России продажи своего бренда внедорожников Tank, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
В сообщении говорится, что Tank впервые был представлен концерном в 2021 г. Летом текущего года бренд начал международное развитие. «Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank», — отмечается в сообщении.
Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500. Их появление ожидается в первой половине 2023 г. Модели построены на базе интеллектуальной модульной платформы.
Great Wall Motor — это крупная китайская частная автомобилестроительная компания. В состав холдинга входят четыре предприятия по выпуску автомобилей и 20 дочерних компаний, выпускающих автомобильные компоненты. GWM также является единственным китайским автопроизводителем с локальным производством в России по полному циклу.
В сентябре 2020 г. компания заявила, что вложит 42,4 млрд руб. в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК).
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