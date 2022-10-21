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Китайская Great Wall запустит в России продажи внедорожников Tank

Ведомости

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor до конца года запустит в России продажи своего бренда внедорожников Tank, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении говорится, что Tank впервые был представлен концерном в 2021 г. Летом текущего года бренд начал международное развитие. «Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank», — отмечается в сообщении.

Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500. Их появление ожидается в первой половине 2023 г. Модели построены на базе интеллектуальной модульной платформы.

Great Wall Motor — это крупная китайская частная автомобилестроительная компания. В состав холдинга входят четыре предприятия по выпуску автомобилей и 20 дочерних компаний, выпускающих автомобильные компоненты. GWM также является единственным китайским автопроизводителем с локальным производством в России по полному циклу.

В сентябре 2020 г. компания заявила, что вложит 42,4 млрд руб. в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных