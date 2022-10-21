Магазины косметики прекратили продажу бренда Lamel
Крупные торговые сети в России перестали сотрудничать с косметическим брендом Lamel Professional после предупреждения Минпромторга о поддержке компанией террористических действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо министерства.
Документ, подписанный заместителем министра Виктором Евтуховым, был направлен в ответ на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой о снятии с продажи продукции Lamel. В Минпромторге отметили, что торговые сети самостоятельно принимают решения о партнерах по бизнесу. В то же время магазины уведомили о действиях Lamel.
«В отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в РФ», — говорится в документе.
По данным Минпромторга, сотрудничество с Lamel прекратили «Золотое Яблоко», «Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Ozon, Wildberries, «Рив Гош», «СберМаркет» и др. Уточняется, что карточки продукции бренда постепенно удаляются из «Яндекс.Маркета».
Компания Lamel Professional была основана в Великобритании украинкой Натальей Яроменко. После взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября, в соцсетях бренда появилась реклама с поддержкой террористических действий на территории РФ. В связи с этим депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой принять меры по отзыву продукции компаний недружественных стран.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса