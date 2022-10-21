Магазины косметики прекратили продажу бренда Lamel

Документ, подписанный заместителем министра Виктором Евтуховым, был направлен в ответ на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой о снятии с продажи продукции Lamel. В Минпромторге отметили, что торговые сети самостоятельно принимают решения о партнерах по бизнесу. В то же время магазины уведомили о действиях Lamel.