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Бизнес

Магазины косметики прекратили продажу бренда Lamel

Ведомости

Крупные торговые сети в России перестали сотрудничать с косметическим брендом Lamel Professional после предупреждения Минпромторга о поддержке компанией террористических действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо министерства. 

Документ, подписанный заместителем министра Виктором Евтуховым, был направлен в ответ на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой о снятии с продажи продукции Lamel. В Минпромторге отметили, что торговые сети самостоятельно принимают решения о партнерах по бизнесу. В то же время магазины уведомили о действиях Lamel.

«В отраслевые торговые ассоциации и организации в сфере интернет-торговли были разосланы сведения об информационной поддержке брендом Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) террористических действий в РФ», — говорится в документе. 

По данным Минпромторга, сотрудничество с Lamel прекратили «Золотое Яблоко», «Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Ozon, Wildberries, «Рив Гош», «СберМаркет» и др. Уточняется, что карточки продукции бренда постепенно удаляются из «Яндекс.Маркета». 

Компания Lamel Professional была основана в Великобритании украинкой Натальей Яроменко. После взрыва на Крымском мосту, который произошел 8 октября, в соцсетях бренда появилась реклама с поддержкой террористических действий на территории РФ. В связи с этим депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой принять меры по отзыву продукции компаний недружественных стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных