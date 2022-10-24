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Бизнес

Немецкая SAP отложила свой уход из России

Ведомости

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP отложил свой уход с российского рынка, который он намеревался завершить до конца 2022 г., поскольку не смог найти покупателя на свое подразделение в России, сообщает Reuters.

Еще в апреле SAP вслед за Oracle, Salesforce и другими компаниями объявил о планах свернуть свою деятельность в России из-за начала специальной военной операции на Украине и санкций. В июле финансовый директор компании Лука Мучич заявил, что SAP завершит свой выход из России к концу этого года, понеся расходы в размере 350 млн евро.

SAP уже закрыла свои центры обработки данных и свернула облачный бизнес в России, но у нее остаются годовые контракты на техническое обслуживание в России, за неисполнение которых компании грозят юридические риски.

«Компания SAP полностью привержена тому, чтобы как можно быстрее свернуть наш бизнес в России», — заявил представитель SAP. 

Представитель немецкого производителя ПО сообщил, что компания «значительно сократила» свой штат в России с 1250 работников. По его словам, к концу года в компании будет работать менее 100 сотрудников. Reuters отмечает, что ПО SAP помогает компаниям управлять широким спектром функций — от маркетинга и управления персоналом до логистики и закупок. Среди российских клиентов немецкой SAP были такие компании, как «Газпром», Сбербанк и «Норникель». Агентству не удалось проверить, продолжают ли они пользоваться продуктами компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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