Немецкая SAP отложила свой уход из России
Еще в апреле SAP вслед за Oracle, Salesforce и другими компаниями объявил о планах свернуть свою деятельность в России из-за начала специальной военной операции на Украине и санкций. В июле финансовый директор компании Лука Мучич заявил, что SAP завершит свой выход из России к концу этого года, понеся расходы в размере 350 млн евро.
SAP уже закрыла свои центры обработки данных и свернула облачный бизнес в России, но у нее остаются годовые контракты на техническое обслуживание в России, за неисполнение которых компании грозят юридические риски.
«Компания SAP полностью привержена тому, чтобы как можно быстрее свернуть наш бизнес в России», — заявил представитель SAP.
Представитель немецкого производителя ПО сообщил, что компания «значительно сократила» свой штат в России с 1250 работников. По его словам, к концу года в компании будет работать менее 100 сотрудников. Reuters отмечает, что ПО SAP помогает компаниям управлять широким спектром функций — от маркетинга и управления персоналом до логистики и закупок. Среди российских клиентов немецкой SAP были такие компании, как «Газпром», Сбербанк и «Норникель». Агентству не удалось проверить, продолжают ли они пользоваться продуктами компании.