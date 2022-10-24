Немецкая SAP отложила свой уход из России

Представитель немецкого производителя ПО сообщил, что компания «значительно сократила» свой штат в России с 1250 работников. По его словам, к концу года в компании будет работать менее 100 сотрудников. Reuters отмечает, что ПО SAP помогает компаниям управлять широким спектром функций — от маркетинга и управления персоналом до логистики и закупок. Среди российских клиентов немецкой SAP были такие компании, как «Газпром», Сбербанк и «Норникель». Агентству не удалось проверить, продолжают ли они пользоваться продуктами компании.