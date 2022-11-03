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Бизнес

Врио главы «Высокоточных комплексов» назначили замглавы Минпромторга Рязанцева

Ведомости

Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»), передает пресс-служба компании.

«Генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех Александр Денисов покидает свой пост. Решением совета директоров заместитель главы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности руководителя компании», — говорится в сообщении.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Рязанцев много лет координировал деятельность ведомства в сфере оборонно-промышленного комплекса, его технологической модернизации и диверсификации.

«Уверен, что назначение Олега Рязанцева на должность генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» позволит консолидировать усилия входящих в него предприятий в области разработки и производства высокоточных систем и комплексов», — отметил министр.

100% акций «Высокоточных комплексов» принадлежат «Ростеху». В рамках гособоронзаказа холдинг поставляет в российские  Вооруженные силы новейшие образцы вооружений, а также военную и специальную технику — баллистические ракеты «Искандер-М», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и переносные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Верба», а также самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и универсальные модули «Бахча-У». 

Помимо военной продукции «Высокоточные комплексы» выпускают и гражданскую — спортивное и охотничье оружие, а также метеорологическое и геодезическое оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных