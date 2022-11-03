Врио главы «Высокоточных комплексов» назначили замглавы Минпромторга Рязанцева
Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»), передает пресс-служба компании.
«Генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех Александр Денисов покидает свой пост. Решением совета директоров заместитель главы Минпромторга РФ Олег Рязанцев назначен временно исполняющим обязанности руководителя компании», — говорится в сообщении.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Рязанцев много лет координировал деятельность ведомства в сфере оборонно-промышленного комплекса, его технологической модернизации и диверсификации.
«Уверен, что назначение Олега Рязанцева на должность генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» позволит консолидировать усилия входящих в него предприятий в области разработки и производства высокоточных систем и комплексов», — отметил министр.
100% акций «Высокоточных комплексов» принадлежат «Ростеху». В рамках гособоронзаказа холдинг поставляет в российские Вооруженные силы новейшие образцы вооружений, а также военную и специальную технику — баллистические ракеты «Искандер-М», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и переносные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Верба», а также самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и универсальные модули «Бахча-У».
Помимо военной продукции «Высокоточные комплексы» выпускают и гражданскую — спортивное и охотничье оружие, а также метеорологическое и геодезическое оборудование.
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