Врио главы «Высокоточных комплексов» назначили замглавы Минпромторга Рязанцева

100% акций «Высокоточных комплексов» принадлежат «Ростеху». В рамках гособоронзаказа холдинг поставляет в российские Вооруженные силы новейшие образцы вооружений, а также военную и специальную технику — баллистические ракеты «Искандер-М», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и переносные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Верба», а также самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и универсальные модули «Бахча-У».