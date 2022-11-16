РБК узнал о планах логистического партнера McDonald’s уйти из России
Другой собеседник издания уточнил, что передача активов российскому менеджменту также является одним из вариантов локализации бизнеса Havi Logistics в стране. Возможные покупатели активов корпорации в России не уточняются.
Как отмечает РБК, логистическая компания известна своим сотрудничеством с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Уточняется, что услуги Havi Logistics не ограничиваются лишь снабжением ресторанов продуктами питания. Компания также отвечает за планирование спроса и предложения, предоставляет услуги, связанные с маркетингом и бизнес-аналитикой, а также услуги по упаковке.
Havi Logistics была основана Тедом Перлманом и Бобом Роком в 1976 г. С того же времени корпорация сотрудничает с McDonald’s. В настоящее время компания предоставляет свои услуги в 45 странах.
В России, согласно данных ЕГРЮЛ, Havi Logistics представляло основанное в 2003 г. ООО «Рулог». Гендиректором российского юрлица компании является гражданин России Кристиан Новак. Помимо «Макдоналдса», компания также сотрудничала с IKEA и компаниями энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что больше всего российский бизнес Havi должен интересовать «Вкусно — и точка» в качестве структуры обеспечения. В сети ресторанов быстрого питания рассказали РБК, что компания продолжает работать с «Рулогом».
После начала спецоперации на Украине ряд крупнейших мировых компаний объявили о своем уходе с российского рынка. В частности, «Макдоналдс» закрыл рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из России. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору и получил название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
Также Россию покинула IKEA. 4 марта компания временно закрыла свои магазины в России. Уже в середине июня стало известно, что IKEA ищет покупателей на свои четыре завода в РФ. Перед окончательным закрытием в стране IKEA провела распродажу. Она завершилась 15 августа, после чего магазины сети работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса