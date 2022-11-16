РБК узнал о планах логистического партнера McDonald’s уйти из России

Также Россию покинула IKEA. 4 марта компания временно закрыла свои магазины в России. Уже в середине июня стало известно, что IKEA ищет покупателей на свои четыре завода в РФ. Перед окончательным закрытием в стране IKEA провела распродажу. Она завершилась 15 августа, после чего магазины сети работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.