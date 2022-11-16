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Бизнес

РБК узнал о планах логистического партнера McDonald’s уйти из России

Ведомости

Компания Havi Logistics, которая специализируется на логистике продуктов питания, планирует передать свой российские бизнес, она уже приступила к поиску покупателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Другой собеседник издания уточнил, что передача активов российскому менеджменту также является одним из вариантов локализации бизнеса Havi Logistics в стране. Возможные покупатели активов корпорации в России не уточняются.

Как отмечает РБК, логистическая компания известна своим сотрудничеством с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Уточняется, что услуги Havi Logistics не ограничиваются лишь снабжением ресторанов продуктами питания. Компания также отвечает за планирование спроса и предложения, предоставляет услуги, связанные с маркетингом и бизнес-аналитикой, а также услуги по упаковке.

Havi Logistics была основана Тедом Перлманом и Бобом Роком в 1976 г. С того же времени корпорация сотрудничает с McDonald’s. В настоящее время компания предоставляет свои услуги в 45 странах.

В России, согласно данных ЕГРЮЛ, Havi Logistics представляло основанное в 2003 г. ООО «Рулог». Гендиректором российского юрлица компании является гражданин России Кристиан Новак. Помимо «Макдоналдса», компания также сотрудничала с IKEA и компаниями энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отметил, что больше всего российский бизнес Havi должен интересовать «Вкусно — и точка» в качестве структуры обеспечения. В сети ресторанов быстрого питания рассказали РБК, что компания продолжает работать с «Рулогом».

После начала спецоперации на Украине ряд крупнейших мировых компаний объявили о своем уходе с российского рынка. В частности, «Макдоналдс» закрыл рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из России. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору и получил название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

Также Россию покинула IKEA. 4 марта компания временно закрыла свои магазины в России. Уже в середине июня стало известно, что IKEA ищет покупателей на свои четыре завода в РФ. Перед окончательным закрытием в стране IKEA провела распродажу. Она завершилась 15 августа, после чего магазины сети работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных