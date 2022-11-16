«Самокат» впервые вышел в тройку крупнейших сервисов по доставке продуктов
«Самокат» впервые вышел в тройку крупнейших сервисов по доставке продуктов, следует из отчета Infoline. Оборот компании по итогам III квартала 2022 г. составил 17,3 млрд руб., что на 8,8% превышает показатели онлайн-сервисов X5 Group. Таким образом, «Самокат» смог потеснить их из ТОП3 данного сегмента. Лидерами же рынка остались «Вкусвилл» (оборот по итогам III квартала составил 20,8 млрд руб.) и «Сбермаркет» (20,1 млрд руб.).
При этом, по итогам 9 месяцев 2022 г. ТОП3 не изменился. «Сбермаркет» сохранил первую строчку с суммарным оборотом 68,6 млрд руб. (с НДС и без промо). Второе место у «Вкусвилла» (63 млрд руб.) и сервисов X5 Group — «Перекресток Впрок», «Перекресток.Быстро» и «Пятерочка.Доставка» (52,5 млрд руб.). Все они оценки Infoline подтвердили. И лишь представитель «Самоката» отказался от комментариев, сообщив, что компания не раскрывает такие данные.
«Самокат» после достаточно существенного снижения количества заказов во II квартале адаптировал ассортимент и ценообразование, расширил портфель собственных торговых марок (СТМ) и запустил собственный прямой импорт, что позволило продемонстрировать ускорение в следующие три месяца, объясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В итоге, по его словам, компания в августе доставила рекордные 10,5 млн заказов. Он считает, что получив доступ к финансированию после перехода в экосистему «Сбера», компания продолжит активное развитие, но слияния со «Сбермаркетом» эксперт не ожидает, т.к. это слишком разные бизнесы.
Infoline также пересмотрела свой прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости с 800 млрд до 600–620 млрд руб., сказал Бурмистров. Он уточнил, что, скорее всего, оборот этого сегмента будет ближе к нижней границе диапазона, что объясняется ухудшением экономической конъюнктуры.
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