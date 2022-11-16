«Самокат» впервые вышел в тройку крупнейших сервисов по доставке продуктов

«Самокат» после достаточно существенного снижения количества заказов во II квартале адаптировал ассортимент и ценообразование, расширил портфель собственных торговых марок (СТМ) и запустил собственный прямой импорт, что позволило продемонстрировать ускорение в следующие три месяца, объясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В итоге, по его словам, компания в августе доставила рекордные 10,5 млн заказов. Он считает, что получив доступ к финансированию после перехода в экосистему «Сбера», компания продолжит активное развитие, но слияния со «Сбермаркетом» эксперт не ожидает, т.к. это слишком разные бизнесы.