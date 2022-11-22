«Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане

Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник и др.