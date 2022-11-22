«Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане
«Яндекс» объявил о запуске продаж станций с голосовым помощником «Алиса» и устройств для умного дома в Узбекистане, говорится в пресс-релизе компании.
Модельный ряд умных колонок состоит из «Станции», а также станций «Лайт», «Мини», «Мини» с часами и «Макс». Устройства можно купить с сегодняшнего дня. Вместе с продажей колонок компания запустила в республике и службу поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.
Ранее в «Яндексе» сообщили, что «Алиса» научилась распознавать голоса всех членов семьи и подбирать для каждого музыку по его индивидуальным предпочтениям. Максимальное число человек, которых может запомнить «Алиса», составляет не больше пяти.
Первая умная колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция» — вышла в 2018 г. Через год появилась более компактная «Станция мини», а в ноябре 2020 г. компания представила «Станцию макс». Сейчас «Алиса» есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. С «Алисой» можно поговорить, она умеет отвечать на вопросы, ставить музыку, заводить будильник и др.
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