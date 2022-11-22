В октябре Россия поставила рекордный объем золота в Китай

За январь - октябрь 2022 г. импорт российского золота в необработанных или полуобработанных формах в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем поставок в деньгах увеличился в 1,8 раза до $330 млн. Однако, как отмечает издание, Россия остается незначительным поставщиком золота в Китай. Так, за вышеупомянутый период Швейцария отправила в Китай этот драгметалл на сумму $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд и др.