В октябре Россия поставила рекордный объем золота в Китай
За январь - октябрь 2022 г. импорт российского золота в необработанных или полуобработанных формах в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем поставок в деньгах увеличился в 1,8 раза до $330 млн. Однако, как отмечает издание, Россия остается незначительным поставщиком золота в Китай. Так, за вышеупомянутый период Швейцария отправила в Китай этот драгметалл на сумму $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд и др.
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам 2021 г. Россия экспортировала 302,17 т золота во всех направлениях. Из них на китайский рынок было поставлено лишь 3,98 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
По словам председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, поставки золота из России на китайский рынок выросли в 2022 г., потому что до сих пор там действовали ограничения, связанные с COVID-19, и были закрыты границы. Вследствие этого у российских компаний накопились складские запасы. Эксперт подчеркнул, что речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков и Пекин не покупает российские слитки.
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