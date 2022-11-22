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В октябре Россия поставила рекордный объем золота в Китай

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В октябре Россия поставила на китайский рынок 2,16 т золота на сумму $124,6 млн, что является рекордным показателем как минимум с 2016 г., сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Отмечается, что речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота.

За январь - октябрь 2022 г. импорт российского золота в необработанных или полуобработанных формах в Китай составил 5,72 т, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем поставок в деньгах увеличился в 1,8 раза до $330 млн. Однако, как отмечает издание, Россия остается незначительным поставщиком золота в Китай. Так, за вышеупомянутый период Швейцария отправила в Китай этот драгметалл на сумму $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд и др.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам 2021 г. Россия экспортировала 302,17 т золота во всех направлениях. Из них на китайский рынок было поставлено лишь 3,98 т, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

По словам председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, поставки золота из России на китайский рынок выросли в 2022 г., потому что до сих пор там действовали ограничения, связанные с COVID-19, и были закрыты границы. Вследствие этого у российских компаний накопились складские запасы. Эксперт подчеркнул, что речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков и Пекин не покупает российские слитки.

В конце июня минфин США сообщил, что страна вводит запрет на импорт российского золота, а через месяц аналогичное решение принял Европейский союз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных