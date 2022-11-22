В Meta опровергли планы Цукерберга уйти в отставку в следующем году

9 ноября Reuters сообщил о планах Meta по сокращению 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек на фоне снижения доходов компании. Meta выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г. Цукерберг тогда заявил, что берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.