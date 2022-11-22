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В Meta опровергли планы Цукерберга уйти в отставку в следующем году

Ведомости

Главный исполнительный директор американской корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат запрещенные в России ресурсы Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, Марк Цукерберг не планирует покидать свой пост в следующем году. Об этом сообщил представитель компании Энди Стоун в Twitter. 

«Это неправда», — написал он. 

Ранее о планах Цукерберга уйти из Meta сообщил онлайн-портал The Leak со ссылкой на источник. При этом это решение никак не отразится на «метавселенной», сказано в материале. Уточняется, что решение покинуть пост может быть связано с давлением со стороны акционеров, которые скептически воспринимают инвестиции в виртуальную вселенную.

В начале ноября Bloomberg писал, что каждый квартал Цукерберг расходует на свой проект больше, чем любая компания из списка S&P 500 инвестировала во все свои проекты за весь прошлый год. В частности, общий объем инвестиций компании Meta в этом году составил $85-87 млрд, в 2023 г. компания оценивает инвестиции в $101 млрд. 

9 ноября Reuters сообщил о планах Meta по сокращению 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек на фоне снижения доходов компании. Meta выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г. Цукерберг тогда заявил, что берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных