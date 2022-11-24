Veon договорился продать «Вымпелком» российскому менеджменту
Топ-менеджеры «Вымпелкома» (бренд «Билайн») подписали соглашение о выкупе компании у холдинга Veon за 130 млрд руб. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Билайна».
«Билайн объявляет, что группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сделка обошлась «Вымпелкому» в 130 млрд руб. Она будет завершена к 1 июня 2023 г. Покупателями актива стали гендиректор российского оператора Александр Торбахов и группа топ-менеджеров – Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов, уточняется в заявлении компании.
Торбахов отметил, что продажа Veon «Вымпелкома» российскому руководству не повлияет на работу компании. «Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от нее отказываться», — заявил он.
Акции Veon, которые до сообщения о продаже «Вымпелкома» менеджменту росли почти на 9%, после новости ускорили рост до 15%, следует из данных Московской биржи.
Ранее сегодня глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что одним из обсуждаемых вариантов по сделке телекоммуникационного холдинга Veon по продаже «Вымпелкома» является его передача менеджменту. При этом министр отметил, что не знает финального решения компаний. Кроме того, о заключении сделки между руководством «Вымпелкома» и Veon писал РБК.
Veon объявила о начале продажи своего российского актива в начале ноября. Тогда в компании отметили, что руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщал, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.
Оператор «Вымпелком», который работает в России под брендом «Билайн», принадлежит Veon. При этом 25% нидерландского холдинга владеет Letterone Holdings, учредителями которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они находятся под западными санкциями с весны 2022 г. В конце февраля Фридман покинул должность члена правления Veon. Также в мае Кузьмичев и Хан перестали быть совладельцами LetterOne.
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