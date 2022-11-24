Veon договорился продать «Вымпелком» российскому менеджменту

Оператор «Вымпелком», который работает в России под брендом «Билайн», принадлежит Veon. При этом 25% нидерландского холдинга владеет Letterone Holdings, учредителями которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они находятся под западными санкциями с весны 2022 г. В конце февраля Фридман покинул должность члена правления Veon. Также в мае Кузьмичев и Хан перестали быть совладельцами LetterOne.