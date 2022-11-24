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Бизнес

Глава Минцифры заявил об одной из обсуждаемых схем продажи «Вымпелкома»

Ведомости

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что продажа «Вымпелкома» менеджменту является сейчас одной из обсуждаемых схем, передает «Прайм». По его словам, заключительный вариант еще неизвестен.

«Это одна из обсуждаемых схем. Мы не знаем, какая будет финальная», — ответил министр на вопрос о продаже компании «Вымпелком» менеджменту.

В начале этого месяца холдинг Veon (владеет российским оператором связи «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн») объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком». Тогда в компании отметили, что руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.

В начале ноября холдинг Veon (владеет российским оператором связи «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн») объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком». Тогда в компании отметили, что руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.

В «Вымпелкоме» пояснили, что решение Veon в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции. В пресс-службе указали на «менее выгодное положение по сравнению с другими игроками телеком-рынка» в связи с ограничениями.

Оператор «Вымпелком», который работает в России под брендом «Билайн», принадлежит Veon. При этом 25% нидерландского холдинга владеет Letterone Holdings, учредителями которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они находятся под западными санкциями с весны 2022 г. В конце февраля Фридман покинул должность члена правления Veon. Также в мае Кузьмичев и Хан перестали быть совладельцами LetterOne.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных