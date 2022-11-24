Глава Минцифры заявил об одной из обсуждаемых схем продажи «Вымпелкома»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что продажа «Вымпелкома» менеджменту является сейчас одной из обсуждаемых схем, передает «Прайм». По его словам, заключительный вариант еще неизвестен.
«Это одна из обсуждаемых схем. Мы не знаем, какая будет финальная», — ответил министр на вопрос о продаже компании «Вымпелком» менеджменту.
В начале этого месяца холдинг Veon (владеет российским оператором связи «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн») объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком». Тогда в компании отметили, что руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.
В начале ноября холдинг Veon (владеет российским оператором связи «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн») объявил о проведении конкурсного процесса продажи в отношении своего российского актива «Вымпелком». Тогда в компании отметили, что руководство Veon изучает варианты, чтобы найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая холдинг и российские подразделения. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.
В «Вымпелкоме» пояснили, что решение Veon в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции. В пресс-службе указали на «менее выгодное положение по сравнению с другими игроками телеком-рынка» в связи с ограничениями.
Оператор «Вымпелком», который работает в России под брендом «Билайн», принадлежит Veon. При этом 25% нидерландского холдинга владеет Letterone Holdings, учредителями которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Все они находятся под западными санкциями с весны 2022 г. В конце февраля Фридман покинул должность члена правления Veon. Также в мае Кузьмичев и Хан перестали быть совладельцами LetterOne.
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