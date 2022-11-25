Украина оштрафовала европейские компании из-за участия в «Северном потоке — 2»

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находились в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин обвинил в организации диверсий на газопроводах станы Запада.