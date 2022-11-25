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Украина оштрафовала европейские компании из-за участия в «Северном потоке — 2»

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дочерние структуры французской Engie и британской Shell, не предоставившие информацию о финансировании проекта «Северный поток — 2», следует из сообщения пресс-службы регулятора в соцсетях.

АКМУ начал расследование в отношении «Газпрома», а также его зарубежных партнеров из-за финансирования проекта «Северный поток — 2». Регулятор настаивал на том, что реализация проекта якобы приведет к нарушению конкуренции. В рамках дела также проходили три компании — французская Engie, британская Shell и немецкая BASF.

АКМУ сообщил, что установил три связанных с этими компаниями предприятия, работающих на Украине, — «Энжи энерджи менеджмент Юкрейн» (Engie), «Альянс холдинг» (Shell) и «БАСФ Т.О.В» ( BASF). Отмечается, что эти украинские фирмы не выполнили требования АМКУ по предоставлению информации о соглашениях, заключенных их материнскими компаниям по финансированию «Северного потока — 2».

Суд в Польше ранее отменил штрафы для компаний, участвовавших в строительстве «Северного потока — 2», включая «Газпром». UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». Польский регулятор (UOKiK) накладывал штраф на российскую компанию за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования по делу о строительстве и финансировании газопровода. 

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находились в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин обвинил в организации диверсий на газопроводах станы Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных