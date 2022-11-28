Минфин допустил расширение эксперимента по онлайн-продаже российского вина

Продавать вино будут через «Почту России»: на нее возложат функции владельца агрегатора информации о товарах, соответственно, через нее же будут идти продажи. Ритейлеры, имеющие право на торговлю алкоголем, будут реализовывать свою продукцию на основании договоров с «Почтой». Перечень продавцов — участников эксперимента определит правительство. Доставка заказов будет осуществляться «Почтой России» по указанному адресу или в отделение не ранее чем через 24 часа, а при получении товара потребуется паспорт для подтверждения достижения совершеннолетия.