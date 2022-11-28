Минфин допустил расширение эксперимента по онлайн-продаже российского вина
Минфин России поддерживает расширение эксперимента по онлайн-продаже российского вина при условии, что существующие ограничения на продажу алкоголя будут эффективно администрироваться, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов телеканалу «Россия 24» на Российском винодельческом форуме.
«Почта России» берет на себя обязательства, что эти требования [действующие ограничения по возрасту и времени продажи алкоголя] будут соблюдаться... Если мы увидим, что это эффективно администрируется, будем готовы расширять эксперимент и на иных агрегаторах, а также увеличивать количество его участников», – рассказал он.
Замминистра также подчеркнул, что онлайн-продажи не увеличат объемы потребления алкоголя в стране, произойдет лишь перераспределение между традиционными каналами сбыта и онлайном.
В августе этого года Минфин предложил с 1 января следующего года запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Помимо Москвы и Московской области министерство предлагало провести эксперимент и в Мордовии. Позднее начало эксперимента перенесли на 31 марта 2023 г. На прошлой неделе «Известия» выяснили, что в Москве и области эксперимент пройдет с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.
Продавать вино будут через «Почту России»: на нее возложат функции владельца агрегатора информации о товарах, соответственно, через нее же будут идти продажи. Ритейлеры, имеющие право на торговлю алкоголем, будут реализовывать свою продукцию на основании договоров с «Почтой». Перечень продавцов — участников эксперимента определит правительство. Доставка заказов будет осуществляться «Почтой России» по указанному адресу или в отделение не ранее чем через 24 часа, а при получении товара потребуется паспорт для подтверждения достижения совершеннолетия.
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