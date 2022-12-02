Держатель еврооблигаций Veon пытается через суд запретить продажу «Вымпелкома»
Управляющая компания «Лидер», которая является держателем евробондов холдинга Veon, подала иск к «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн») с целью запретить продажу российского оператора без прописанных в сделке гарантий выплат российским владельцам еврооблигаций Veon. Однако суд отклонил ходатайство, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
«Лидер» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском еще в сентябре, пытаясь добиться взыскания денежных средств в объеме долговых обязательств Veon Holdings B.V. по облигациям в размере около 1,8 млрд руб., однако к рассмотрению по существу суд еще не приступил, следует из информации в картотеке. Ранее об этом сообщил «Интерфакс».
Изначально истец не просил суд о принятии обеспечительных мер в отношении «Вымпелкома», однако 29 ноября, спустя несколько дней после заключения соглашения о выкупе компании у материнского холдинга, подал соответствующее ходатайство.
В частности, «Лидер» попросил наложить арест на денежные средства на банковских счетах «Вымпелкома» в размере исковых требований и запретить Veon Holdings B.V. совершать любые действия, связанные с продажей, без включения в периметр сделки условий о том, что новые владельцы «Вымпелкома» в полном объеме примут на себя обязательства перед российскими держателями еврооблигаций или осуществят выпуск замещающих облигаций на равнозначных условиях.
При этом суд счел, что истец не предоставил доказательств о том, что непринятие обеспечительных мер затруднит исполнение будущего вердикта, и отклонил ходатайство, однако это решение может быть обжаловано. Следующее слушание по самому иску должно состояться 16 января.
24 ноября стало известно, что группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорилось в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. Позднее «Ведомости» писали, что сделка по продаже «Вымпелкома» будет проведена на заемные средства. Наиболее вероятные кредиторы — «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк.