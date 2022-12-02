Держатель еврооблигаций Veon пытается через суд запретить продажу «Вымпелкома»

24 ноября стало известно, что группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорилось в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. Позднее «Ведомости» писали, что сделка по продаже «Вымпелкома» будет проведена на заемные средства. Наиболее вероятные кредиторы — «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк.