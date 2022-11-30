Операторы попросили 11 млрд рублей на замещение иностранного оборудования и софта
Российские крупнейшие операторы связи попросили у правительства свыше 11 млрд руб. на замещение оборудования и софта иностранных производителей, остановивших поставки из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с 30 паспортами проектов, направленных в индустриальный центр компетенций «Фиксированная связь», который курирует Минцифры.
Речь идет о создании собственных ТВ-приставок, систем глубокого анализа пакетов трафика DPI, Wi-Fi точек доступа, абонентских терминалов широкополосной связи по технологии GPON ONT, маршрутизаторов, коммутаторов, радиорелейных систем и другого оборудования.
Всего на замещение разработок Huawei, ZTE, Cisco, Juniper, Mikrotik, TP-link, Tenda и др. операторам необходимо более 31,5 млрд руб. «ЭР-Телеком холдинг» выступил ключевым заказчиком в 26 проектах, в пяти из них созаказчиком указан «Ростелеком». ТВЭЛ, «Миранда-медиа» и АО «Связьтранснефть» подали еще четыре проекта.
По информации издания, против финансирования этих проектов выступает Минфин, а Минцифры работает над альтернативным механизмом поддержки, которым могут быть, например, преференции в госзакупках. Минпромторг при этом может поддержать разработчиков в рамках субсидирования НИОКР для электронной аппаратуры, отмечает газета.
Ранее аналитики спрогнозировали рост тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов В России на 10–15% в следующем году, писали «Ведомости». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.
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