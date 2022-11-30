Операторы попросили 11 млрд рублей на замещение иностранного оборудования и софта

По информации издания, против финансирования этих проектов выступает Минфин, а Минцифры работает над альтернативным механизмом поддержки, которым могут быть, например, преференции в госзакупках. Минпромторг при этом может поддержать разработчиков в рамках субсидирования НИОКР для электронной аппаратуры, отмечает газета.