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Операторы попросили 11 млрд рублей на замещение иностранного оборудования и софта

Ведомости

Российские крупнейшие операторы связи попросили у правительства свыше 11 млрд руб. на замещение оборудования и софта иностранных производителей, остановивших поставки из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с 30 паспортами проектов, направленных в индустриальный центр компетенций «Фиксированная связь», который курирует Минцифры.

Речь идет о создании собственных ТВ-приставок, систем глубокого анализа пакетов трафика DPI, Wi-Fi точек доступа, абонентских терминалов широкополосной связи по технологии GPON ONT, маршрутизаторов, коммутаторов, радиорелейных систем и другого оборудования.

Всего на замещение разработок Huawei, ZTE, Cisco, Juniper, Mikrotik, TP-link, Tenda и др. операторам необходимо более 31,5 млрд руб. «ЭР-Телеком холдинг» выступил ключевым заказчиком в 26 проектах, в пяти из них созаказчиком указан «Ростелеком». ТВЭЛ, «Миранда-медиа» и АО «Связьтранснефть» подали еще четыре проекта.

Операторы отметили, что из-за возникших проблем с зарубежными поставками снизится качество связи для россиян и доступа к госуслугам. В числе потенциальных заказчиков указаны МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и другие операторы.

Ранее по теме: Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15% в 2023 году

По информации издания, против финансирования этих проектов выступает Минфин, а Минцифры работает над альтернативным механизмом поддержки, которым могут быть, например, преференции в госзакупках. Минпромторг при этом может поддержать разработчиков в рамках субсидирования НИОКР для электронной аппаратуры, отмечает газета.

Ранее аналитики спрогнозировали рост тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов В России на 10–15% в следующем году, писали «Ведомости». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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