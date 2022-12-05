Сервис аренды самокатов Whoosh объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

«Мы сфокусированы на коротких поездках и считаем, что самокат идеально для этого подходит. Пробовали велосипеды: эксперимент оказался не очень удачным в том виде, в котором мы его проводили, и тем не менее это направление для нас перспективно. Поэтому пока планируем только увеличивать флот [самокатов]. Мы примерно четвертые в мире по величине флота», — рассказал ранее «Ведомостям» гендиректор компании Дмитрий Чуйко.