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Сервис аренды самокатов Whoosh объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже

Ведомости

Российский сервис для аренды электросамокатов Whoosh начнет торги ценными бумагами в рамках IPO 14 декабря, акции будут размещены на Мосбирже в диапазоне от 185 по 225 руб. за бумагу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего будет размещено 50 млн акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая, а общий размер IPO может составить около 5 млн руб. Предполагается, что после IPO капитализация Whoosh составит от 21 до 25 млрд руб.

Уточняется, что заявку можно подать с 10:00 до 18:00 мск каждый рабочий день с 5 по 12 декабря и с 10:00 до 15:00 мск 13 декабря.

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«Мы сфокусированы на коротких поездках и считаем, что самокат идеально для этого подходит. Пробовали велосипеды: эксперимент оказался не очень удачным в том виде, в котором мы его проводили, и тем не менее это направление для нас перспективно. Поэтому пока планируем только увеличивать флот [самокатов]. Мы примерно четвертые в мире по величине флота», — рассказал ранее «Ведомостям» гендиректор компании Дмитрий Чуйко.

О том, что сервис аренды самокатов может провести IPO, стало известно в конце ноября. Как отметили в компании, привлеченные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы. 

В августе Whoosh зарегистрировал АО «Вуш холдинг», чтобы объединить различные юридические структуры компании, в том числе в Казахстане и Белоруссии, в один холдинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных