Сервис аренды самокатов Whoosh объявил ценовой диапазон IPO на Мосбирже
Российский сервис для аренды электросамокатов Whoosh начнет торги ценными бумагами в рамках IPO 14 декабря, акции будут размещены на Мосбирже в диапазоне от 185 по 225 руб. за бумагу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Всего будет размещено 50 млн акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая, а общий размер IPO может составить около 5 млн руб. Предполагается, что после IPO капитализация Whoosh составит от 21 до 25 млрд руб.
Уточняется, что заявку можно подать с 10:00 до 18:00 мск каждый рабочий день с 5 по 12 декабря и с 10:00 до 15:00 мск 13 декабря.
«Мы сфокусированы на коротких поездках и считаем, что самокат идеально для этого подходит. Пробовали велосипеды: эксперимент оказался не очень удачным в том виде, в котором мы его проводили, и тем не менее это направление для нас перспективно. Поэтому пока планируем только увеличивать флот [самокатов]. Мы примерно четвертые в мире по величине флота», — рассказал ранее «Ведомостям» гендиректор компании Дмитрий Чуйко.
О том, что сервис аренды самокатов может провести IPO, стало известно в конце ноября. Как отметили в компании, привлеченные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы.
В августе Whoosh зарегистрировал АО «Вуш холдинг», чтобы объединить различные юридические структуры компании, в том числе в Казахстане и Белоруссии, в один холдинг.
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