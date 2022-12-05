«АвтоВАЗ» намерен выпустить кроссовер на базе Vesta в 2025 году

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж в ноябре на 13,5% к прошлому месяцу. Всего в ноябре было продано 21 726 легковых автомобилей, что является рекордным показателем с начала года. С начала года «АвтоВАЗ» смог реализовать больше 164 600 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались модели Granta и Niva Legend.