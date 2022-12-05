«АвтоВАЗ» намерен выпустить кроссовер на базе Vesta в 2025 году
«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 г.», – рассказал он.
Соколов пояснил, что в модели будет заинтересована та часть аудитории, которая ранее купила бы Renault Duster. Остальные же отдадут предпочтение Niva Travel.
Соглашение концерна с Renault позволяет производить Duster, однако даже без учета экономической целесообразности это невозможно из-за санкционного давления на Россию, подчеркнул Соколов.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж в ноябре на 13,5% к прошлому месяцу. Всего в ноябре было продано 21 726 легковых автомобилей, что является рекордным показателем с начала года. С начала года «АвтоВАЗ» смог реализовать больше 164 600 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались модели Granta и Niva Legend.
В мае производство на заводах «АвтоВАЗа» было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырехдневную рабочую неделю. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями. В конце ноября Соколов заявил о планах возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 г.
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