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«АвтоВАЗ» намерен выпустить кроссовер на базе Vesta в 2025 году

Ведомости

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» рассчитывает начать выпуск кроссовера SUV на платформе Vesta в конце 2025 г., рассказал глава компании Максим Соколов в интервью Forbes.

«В планах — разработка высоколокализованного переднеприводного кроссовера категории SUV на платформе Vesta. Это уже не в классе B, а ближе к С — называем это В+. Мы рассчитываем начать выпуск этого автомобиля в конце 2025 г.», – рассказал он.

Соколов пояснил, что в модели будет заинтересована та часть аудитории, которая ранее купила бы Renault Duster. Остальные же отдадут предпочтение Niva Travel.

Соглашение концерна с Renault позволяет производить Duster, однако даже без учета экономической целесообразности это невозможно из-за санкционного давления на Россию, подчеркнул Соколов.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж в ноябре на 13,5% к прошлому месяцу. Всего в ноябре было продано 21 726 легковых автомобилей, что является рекордным показателем с начала года. С начала года «АвтоВАЗ» смог реализовать больше 164 600 автомобилей. Наибольшим спросом пользовались модели Granta и Niva Legend.

В мае производство на заводах «АвтоВАЗа» было приостановлено из-за нехватки комплектующих. Затем компания перешла на четырехдневную рабочую неделю. В начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку легковых автомобилей и запустил модель Lada Granta Classic 2022 с импортозамещенными деталями. В конце ноября Соколов заявил о планах возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных